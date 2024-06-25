模型的基准测试基于模型的编码、常识和推理等能力。其他功能还包括自然语言处理，例如机器翻译、问题解答和文本摘要。

LLM 基准测试在开发和强化模型的过程中起着至关重要的作用。基准测试展示了 LLM 在学习过程中的进展，通过量化措施来突出模型的优势和需要改进的领域。

这反过来又对微调过程进行了指导，帮助 LLM 研究人员和开发人员推动该领域的发展。LLM 基准测试还提供不同模型的客观比较，帮助软件开发人员和组织选择更适合其需求的模型。