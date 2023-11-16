线性回归和逻辑回归均为用于支撑机器学习的预测模型。线性回归（或普通最小二乘法）旨在通过提供的数据点（即训练数据）找到最佳拟合线，来测量和预测一个或多个预测变量对给定输出的影响。逻辑回归旨在通过给定的一系列预测变量的二进制输出来确定类概率。换言之，线性回归会做出连续的定量预测，而逻辑回归会生成离散的分类预测。5

当然，随着任一回归模型中预测变量数量的增加，输入-输出关系并不总是那么简单明了，而是需要对回归公式进行处理。说到正则化，针对回归模型，共有三种主要的正则化形式。请注意，此列表仅为一项简短调查。在线性回归或逻辑回归中应用这些正则化技术的差别很小。

- 套索回归（或 L1 正则化）是一种可对高值相关系数进行惩罚的正则化方法。它可将正则化项（也称为惩罚项）引入模型的误差平方和 (SSE) 损失函数中。该惩罚项为系数和的绝对值。它由超参数 lambda (λ) 进行控制，且会将选择特征权重减少为零。因此，套索回归会将多重共线特征从模型中彻底移除。

- 岭回归（或L2 正则化）是一种正则化技术，它通过在 SSE 损失函数中引入惩罚项来惩罚高值系数。但它与套索回归不同。首先，岭回归中的惩罚项是系数的平方和，而不是系数的绝对值。其次，岭回归不进行特征选择。虽然套索回归的惩罚项可以通过将系数值缩小到零来从模型中删除特征，但岭回归只会使特征权重尽可能趋近于零，而不会缩小到零。

- 弹性网络正则化本质上结合了岭回归和套索回归，但会在 SSE 损失函数中同时插入 L1 与 L2 惩罚项。L2 和 L1 会分别通过对特征权重之和求平方或取绝对值来推导出各自的惩罚项值。随后，弹性网络会将这两个惩罚值都插入到成本函数 (SSE) 方程中。通过此方式，弹性网络可解决多重共线性问题，同时还可实现特征选择。6

在统计学中，这些方法也称为“系数收缩”，因为它们会收缩预测模型中的预测变量系数值。在这三种方法中，惩罚项的强度由 lambda 控制，可以使用各种交叉验证方法来计算。