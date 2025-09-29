与以往相比，人们在线表达感受的方式越来越多，因此组织需要强大的工具来近乎实时地监控有关他们及其产品和服务的言论。根据技术和服务行业协会最近的一份报告，随着公司采用情感分析并开始使用它来分析更多会话和交互，识别客户旅程每个阶段的客户摩擦点将变得更加容易。1

通过客户评论获得更客观的结果

最新的 人工智能 (AI) 情感分析工具可帮助公司筛选评论和净推荐值 (NPS) 中的个人偏见，并获得有关该公司品牌、产品和服务的更客观的观点。例如，如果客户在评论中表达负面观点和正面观点，则评估该评论的人员可能会在看到正面评价之前将其标记为负面评价。AI 增强的情感分类有助于以客观的方式对文本进行排序和分类，因此这种情况不会发生，并且两种情感都会得到体现。

提高商业智能计划的可扩展性

借助情感分析，拥有大量非结构化数据的公司能够快速有效地分析数据并从中提取有意义的洞察。由于客户通过数字渠道生成大量文本，人工团队很容易被信息淹没。强大、基于云、AI 增强型客户情感分析工具可帮助组织从客户数据中大规模提供商业智能，而无需花费不必要的资源。

实时监控品牌声誉

现代企业面对危机需要迅速做出反应。在社交媒体上表达的观点，无论真实与否，都可能会摧毁花费数年时间建立的品牌声誉。强大的 AI 增强型情感分析工具可帮助高管监控品牌相关的整体情感，以便他们能够发现潜在问题并迅速解决。