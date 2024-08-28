信息检索 (IR) 是计算机科学和信息科学的一个广泛领域。我们通常可以将其定义为在大量数据集中查找非结构化数据，以满足特定的信息需求。 1 IR 系统（信息检索系统）根据给定的查询提供材料。系统在集合中搜索与用户查询相关的项目。然后，它将这些项目返回给用户，通常是以列表形式按计算的相关性排序。2

IR 系统和技术为网络搜索引擎和 Digital Library 目录等一系列搜索工具提供了动力。