词袋特征化有时可能被视为文本处理的初级形式，因为它表面上概念简单，只需计算给定文本集中的单词数量即可。不过，词袋模型涉及的内容更多。

理解词袋特征化需至少达到矢量空间的初学者水平。矢量空间是一个多维空间，而点会在其中进行绘制。在词袋方法中，每个单独的单词均会成为矢量空间的一个独立维度（或轴）。如果某一文本集有 n 个单词，生成的矢量空间则有 n 维，且文本集中的每个唯一单词均对应一个维度。然后，该模型会将每个独立的文本文档绘制为矢量空间中的一个点。一个点在某个维度上的位置是由该维度的单词在该点的文档中出现的次数决定的。

例如，假设我们有一个文本集，其中两个单独文档的内容分别是：

文档 1：A rose is red, a violet is blue

文档 2：My love is like a red, red rose

由于很难想象三维空间以外的任何事物，因此我们将仅限于此。包含这两个文档的语料库的向量空间将分别包含 red、rose 和 violet 的维度。这些单词的三维向量空间可能如下所示：