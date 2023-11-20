发布日期：2023 年 11 月 21 日
撰稿人：Jacob Murel 博士、Eda Kavlakoglu
多重共线性是指线性回归方程中的独立变量何时相互关联。针对看不见的数据的模型预测，多重共线变量可能会对其产生负面影响。有几种正则化技术可用于检测和修复多重共线性。
共线性表示回归分析中两个自变量本身相关；多重共线性表示两个以上的自变量相关。1 它们的对立面是正交性，表示自变量不相关。多重共线性会增加模型复杂性和过拟合，从而阻止预测模型生成准确的预测。
标准多变量线性回归等式如下：
Y 是预测输出（因变量），X 是任何预测变量（独立变量或解释变量）。B 是附加的回归系数，用于测量伴随预测变量 (Xn) 每发生一个单位的变化时 Y 的变化（假设所有其他预测变量保持不变）。当自变量等于零时，X0 是响应变量 (Y) 的值。此最终值也称为 y 轴截距。2
当然，此多项式方程旨在测量和映射 Y 与 Xn 之间的相关性。在理想的预测模型中，所有自变量 (Xn) 自身均不相关。但是，此情况经常会出现在使用真实数据的模型中，尤其是当模型设计存在大量独立变量时。
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创建预测模型时，我们需计算系数，因为事先很少已知道它们。为了估计回归系数，我们使用了标准普通最小二乘法 (OLS) 矩阵系数估算器：
理解此公式的运算需先熟悉矩阵符号表示法。但目前，我们仅需了解：X 矩阵的大小和内容是由选作此模型的参数的独立变量来决定的。此外，各预测变量之间的相关度（也称为相关系数，并用 r 表示）也被用于计算 X 与 Y 之间的回归系数。3
由于模型中包含或排除了独立变量，任何一个预测变量的估计系数都可能发生巨大变化，从而使得系数估计值变得不可靠、不精确。两个或多个预测变量之间的相关性给确定任何一个变量对模型输出的单独影响带来了困难。请记住，回归系数衡量的是假设其他预测变量保持不变的情况下，特定预测变量对输出结果的影响。但如果预测变量是相关的，则可能无法将预测变量分离出来。因此，多重共线变量的估计回归系数并不反映任何一个预测变量对输出结果的影响，而是反映预测变量的部分影响，具体取决于模型中的协变量。4
此外，具有相同多重共线性变量的不同数据样本，甚至还有数据的微小变化均可能会产生差异很大的回归系数。过拟合可能是最广为人知的多重共线性问题。过拟合是指模型具有较低的训练误差和较高的泛化误差。如上所述，任何一个多重共线变量的统计意义在其与其他变量的关系噪声中仍是不明确的。此特性可阻止精确计算任一变量对模型输出的统计意义，而系数估计在很大程度上却能体现这一点。由于多重共线性会阻碍计算精确的系数估计，因此多重共线性模型无法推广到未知数据。如此一来，多重共线变量的估计系数便具有较大的可变性（也称为较大的标准误差）。5
统计学教科书和文章有时会对极端与完美多重共线性进行区分。完美多重共线性表示一个自变量与一个或多个自变量具有完美线性相关性。极端多重共线性是指一个预测变量与一个或多个其他自变量高度相关。6它们是多重共线性的两个主要程度。
与其说是离散形式的多重共线性，不如说是不同的潜在原因。这些原因可能涵盖所考虑数据的性质以及设计不当的实验。其中部分常见原因有：
- 数据收集：如果对相关数据的非代表性子空间进行采样，便会出现这种基于数据的多重共线性。例如，Montgomery 等人提供了一个供应链配送数据集示例，而其中的订单配送距离与规模均为某一预测模型的自变量。在他们提供的数据中，订单库存大小似乎会随着配送距离的上升而增加。针对此关联的解决方案十分简单：收集并包含数据样本，以用于具有大量库存的短途配送，反之亦然。7
- 模型约束：它与数据收集原因类似，但并不完全相同。由于相关数据和预测模型变量的性质，可能会产生多重共线性。试想，我们正在创建一个预测模型来衡量员工对工作场所的满意度，而每周工作小时数和报告的压力程度则是若干预测变量中的其中两个。由于这些数据的性质，各预测系数之间很可能存在相关性；例如，工作量更高的人员可能会报告更高的压力程度。如果将教育程度和薪资作为模型预测变量，则可能会出现类似的情况：受教育程度更高的员工可能收入更高。在此情况下，收集更多数据可能无法缓解问题，因为多重共线性是数据自身固有的一种特性。
- 过度定义模型：当模型预测系数多于数据观测点时，便会出现多重共线性。此问题在生物统计学或其他生物学研究中尤其常见。解决过度定义的模型需从模型中彻底消除选定的预测变量。但是，又该如何确定删除哪些模型呢？为此，我们可利用回归量子集（即，预测变量）或利用主成分分析 (PCA) 来组合多共线变量。8
较大的估计系数本身可以表示存在多重共线性，并且当在模型中添加或删除单个预测变量（甚至数据点）时，估计系数会发生巨大变化。置信区间较大的系数也表示存在多重共线性。有时，系数的符号或大小与初步数据分析得出的预期相反，可能表示存在多重共线性。当然，这些都不能明确证实存在多重共线性，也不能提供多重共线性的定量测量。11 然而，有几种诊断方法有助于做到这一点。
用于测量多重共线性的两个相对简单的工具分别为：散点图和自变量的相关矩阵。使用散点图时，可针对其他数据点绘制每个数据点的对应自变量值。如果散点图显示所选变量之间存在线性相关性，则可能存在一定程度的多重共线性。此图说明了某一散点图（使用了 Montgomery 等人的配送数据集示例）中的多重共线性数据。
另一种诊断方法是计算所有自变量的相关矩阵。矩阵的元素是模型中每个预测变量之间的相关系数。相关系数是 -1 到 1 之间的值，用于衡量两个预测变量之间的相关程度。请注意矩阵如何包含 1s 的对角线，因为每个变量都与自身具有完美的相关性。给定矩阵元素越高，它们之间的相关性就越大。12
方差膨胀因子 (VIF) 是用于确定线性回归模型中多重共线性的程度的最常用方法。每个模型预测变量均有一个 VIF 值，而它可用于衡量该预测变量的方差被模型的其他预测变量夸大的程度。
VIF 算法包含几个步骤。不过，对这种算法的完整解释超出了本文的范围。简而言之，VIF 衡量所选变量在由模型其他自变量决定的方差中所占的比例。表示 VIF 的等式为：
R 平方（R2）表示将一个独立变量与所有其他独立变量进行回归所得到的多重确定系数。13 VIF 方程的底项是容差，这是一个不同于容差区间的概念。容差与 VIF 的倒数。虽然在文献中讨论得较少，但它仍然是计算多重共线性的另一种可行方法。14
VIF 值越大，多重共线性的程度便越高。没有 VIF 临界值可用于确定“不良”或“良好”的模型。然而，被广泛重复使用的一条经验法则是：VIF 值大于或等于 10 即表示存在严重的多重共线性。15
请注意，R 和 Python 均包含用于计算 VIF 的函数。R 的 car 软件包中的 vif() 函数以及 Python 的 statsmodels.stats 模块中的 variance_inflation_factor() 函数均可用于计算指定模型的 VIF 值。16
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1 Max Kuhn and Kjell Johnson, Applied Predictive Modeling, Springer, 2016.
2 Gareth James、Daniela Witten、Trevor Hastie、Robert Tibshirani 和 Jonathan Taylor，《Python 中统计学习与其应用的简介》，Springer，2023 年，https://doi.org/10.1007/978-3-031-38747-0（ibm.com 外部链接）
3 Michael Patrick Allen，《理解回归分析》，Springer，1997 年。Michael Kutner、Christopher Nachtsheim、John Neter 和 William Li，《应用统计线性模型》，第 5 版，McGraw-Hill，2005 年。
4 Michael Kutner, Christopher Nachtsheim, John Neter, and William Li, Applied Statistical Linear Models, 5th Edition, McGraw-Hill, 2005.
5 Michael Patrick Allen，《理解回归分析》，Springer，1997 年。Michael H. Kutner、Christopher J. Nachtsheim、John Neter 和 William Li，《应用统计线性模型》，第 5 版，McGraw-Hill，2005 年。
6 Michael Patrick Allen, Understanding Regression Analysis, Springer, 1997.
7 Douglas Montgomery, Elizabeth Peck, and G. Geoffrey Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, 2012.
8 R.F. Gunst 和 J.T. Webster，“回归分析和多共线性问题”，Communications in Statistics，第 4 卷，第 3 号，1975 年，第 277-292 页，https://doi.org/10.1080/03610927308827246（ibm.com 外部链接）
9 Larry Schroeder, David Sjoquist, and Paula Stephan, Understanding Regression Analysis: An Introductory Guide, 2nd Edition, SAGE, 2017.
10 R.F. Gunst and J.T. Webster, "Regression analysis and problems of multicollinearity," Communications in Statistics, Vol. 4, No. 3, 1975, pp. 277-292, https://doi.org/10.1080/03610927308827246 (link resides outside ibm.com)
11 Michael Patrick Allen, Understanding Regression Analysis, Springer, 1997. Michael Kutner, Christopher Nachtsheim, John Neter, and William Li, Applied Statistical Linear Models, 5th Edition, McGraw-Hill, 2005.
12 Michael Kutner, Christopher Nachtsheim, John Neter, and William Li, Applied Statistical Linear Models, 5th Edition, McGraw-Hill, 2005.
13 Raymand Myers, Classical and modern regression with applications, Duxbury Press, 1986. Paul Allison, Multiple Regression: A Primer, Pine Forge Press, 1999. Joseph Hair, William Black, Barry Babin, Rolph E. Anderson, and Ronald Tatham, Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Pearson, 2006.
14 Richard Darlington and Andrew Hayes, Regression Analysis and Linear Models: Concepts, Applications, and Implementation, Guilford Press, 2017.
15 Michael Kutner、Christopher Nachtsheim、John Neter 和 William Li，《应用统计线性模型》，第 5 版，McGraw-Hill，2005 年。
16 Chantal Larose and Daniel Larose, Data Science Using Python and R, Wiley, 2019.
17 Thomas Lindner, Jonas Puck, and Alain Verbeke, "Misconceptions about multicollinearity in international business research: Identification, consequences, and remedies," Journal of International Business Studies, Vol. 51, 2020, pp. 283-298, https://doi.org/10.1057/s41267-019-00257-1 (link resides outside ibm.com)
18 Aquiles E.G. Kalatzis、Camila F. Bassetto 和 Carlos R. Azzoni，“投资决策中的多重共线性和财务约束：贝叶斯广义岭回归”，《应用统计学杂志》，第 38 期，第 2 号，2011 年，第 287-299 页，https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664760903406462。Roberto Ortiz、Mauricio Contreras 和 Cristhian Mellado，“回归、多重共线性和马科维茨”，《金融研究快报》，第 58 期，2023 年，https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104550（ibm.com 外部链接）
19 Kiseong Kuen、David Weisburd、Clair White 和 Joshua Hinkle，“审视街道特征对居民犯罪恐惧的影响：来自犯罪热点区域纵向研究的证据”，《刑事司法杂志》，第 82 期，2022 年，https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101984（ibm.com 外部链接）
20 Howard Henderson、Sven Smith、Christopher Ferguson 和 Carley Fockler，“暴力犯罪的生态与社会关联”，《SN Social Sciences》，第 3 期，2023 年，https://doi.org/10.1007/s43545-023-00786-5（ibm.com 外部链接）
21 Robert Peacock，“警察合法性回归量的支配性分析：解开程序正义、有效性和腐败的影响”，《警察实践与研究》，第 22 期，第 1 号，2021 年，第 589-605 页，https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1851229（ibm.com 外部链接）