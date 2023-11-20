与其说是离散形式的多重共线性，不如说是不同的潜在原因。这些原因可能涵盖所考虑数据的性质以及设计不当的实验。其中部分常见原因有：

- 数据收集：如果对相关数据的非代表性子空间进行采样，便会出现这种基于数据的多重共线性。例如，Montgomery 等人提供了一个供应链配送数据集示例，而其中的订单配送距离与规模均为某一预测模型的自变量。在他们提供的数据中，订单库存大小似乎会随着配送距离的上升而增加。针对此关联的解决方案十分简单：收集并包含数据样本，以用于具有大量库存的短途配送，反之亦然。7

- 模型约束：它与数据收集原因类似，但并不完全相同。由于相关数据和预测模型变量的性质，可能会产生多重共线性。试想，我们正在创建一个预测模型来衡量员工对工作场所的满意度，而每周工作小时数和报告的压力程度则是若干预测变量中的其中两个。由于这些数据的性质，各预测系数之间很可能存在相关性；例如，工作量更高的人员可能会报告更高的压力程度。如果将教育程度和薪资作为模型预测变量，则可能会出现类似的情况：受教育程度更高的员工可能收入更高。在此情况下，收集更多数据可能无法缓解问题，因为多重共线性是数据自身固有的一种特性。

- 过度定义模型：当模型预测系数多于数据观测点时，便会出现多重共线性。此问题在生物统计学或其他生物学研究中尤其常见。解决过度定义的模型需从模型中彻底消除选定的预测变量。但是，又该如何确定删除哪些模型呢？为此，我们可利用回归量子集（即，预测变量）或利用主成分分析 (PCA) 来组合多共线变量。8