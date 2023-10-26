就机器学习术语而言，岭回归相当于向模型添加偏差，以减少模型的方差。偏差-方差权衡是机器学习中众所周知的一个问题。然而，要理解偏差-方差权衡，则需先了解机器学习研究中“偏差”和“方差”各自的含义。

简而言之：偏差可衡量预测值与真实值之间的平均差异；方差则可衡量给定模型的不同实现中各预测之间的差异。随着偏差的上升，模型对训练数据集的预测精度会降低。随着方差的上升，模型对其他数据集的预测精度会降低。因此，偏差和方差可分别衡量针对训练集和测试集的模型准确度。显然，开发人员希望减少模型偏差和方差。但是，同时减少两者却并不总是可行，因此需要使用岭回归一类的正则化技术。

如前所述，岭回归正则化为了减少方差而引入了额外的偏差。换言之，通过岭回归来正则化的模型对训练数据的预测准确度较低（偏差较大），但对测试数据的预测准确度则较高（方差较小）。这便是“偏差-方差权衡”。通过岭回归，用户可确定可接受的训练准确性损失（较高的偏差），以提高给定模型的泛化程度（较低的方差）。13因此，增大偏差有助于提高模型的整体性能。

L2 惩罚的强度以及模型的偏差-方差权衡是由岭估算器损失函数方程中的 λ 值决定的。如果 λ 为零，则只剩下一个普通的最小二乘法函数。此时会创建一个未经任何正则化处理的标准线性回归模型。相比之下，较高的 λ 值意味着较高的正则化程度。随着 λ 的上升，模型偏差会增大，而方差会减少。因此，当 λ 等于零时，模型会过度拟合训练数据；但当 λ 过大时，模型则会欠拟合所有数据。14

均方误差 (MSE) 可帮助确定合适的 λ 值。MSE 与 RRS 密切相关，它是一种用于测量预测值与真实值之间平均差异的方法。模型的 MSE 越低，其预测便越准确。但随着 λ 的上升，MSE 也会增大。但是，有人认为始终存在大于零的 λ 值，因此通过岭回归获得的 MSE 小于通过 OLS 获得的 MSE。15要推导出合适的 λ 值，其中一种方法是找出不会增大 MSE 的最大 λ 值，如图 2 所示。交叉验证技术可帮助用户选择最佳 λ 值，以便调整其模型。16





