在许多现实世界的环境中，人工智能模型的准确性和容量本身不足以使模型变得有用：它还必须适合可用的时间、内存、金钱和计算资源预算。

对于大多数实际用例来说，给定任务的顶级性能模型通常太大、太慢或太昂贵，但通常具有独特的品质，这些品质来自其规模和对大量训练数据进行预训练的能力。这些涌现的能力在自回归语言模型（如 GPT 或 Llama）中尤为明显，这些模型表现出的能力超出了其明确的训练目标，即简单地预测序列中的下一个单词。相反，小型模型速度更快、计算要求更低，但缺乏具有更多参数的大型模型的准确性、精细度和知识能力。

在 2015 年的开创性论文“在神经网络中提炼知识”中，Hinton 等人提出将训练分为具有两个不同目的的不同阶段，从而规避这些限制。作者做了个比喻：许多昆虫的幼虫形态经过优化，可从环境中获取能量和营养，而成虫形态完全不同，它们的优化是为了移动和繁殖。传统的深度学习在训练和部署阶段都使用相同的模型，但是它们有不同的要求。

Hinton 等人从自然界和 Caruana 等人的工作中汲取灵感，提出如果训练繁琐的大型模型是从数据中提取结构的最佳方式，那么这种方法就是值得的，但引入了一种不同的训练，即提炼，将这些知识迁移到更适合实时部署的小型模型中。2

知识提炼技术不仅要复制教师模型的输出，还要模仿它们的“思维过程”。在 LLM 的时代，知识提炼使风格、推理能力以及与人类偏好和价值观保持一致等抽象品质的迁移成为可能。3

此外，从根本上说，较小的模型更容易解释：在具有数千亿个参数的模型中，很难解读神经网络不同部分的贡献。将大型“黑匣”模型学习的表示转移到更简单的模型有助于阐明医学诊断和分子发现等领域的变革性洞察。4