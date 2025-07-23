在当今的生成式 AI 时代，我们看到从业者构建机器学习 (ML) 模型，从简单的回归到复杂而精密的神经网络和生成式大型语言模型 (LLM)。我们还看到数据科学和数据分析被广泛用于预测客户流失、推荐系统和其他用例。然而，尽管机器学习 (ML) 模型看起来像是在海量数据集和强大的算法上运行，但深入了解，它们是一个统计过程。

机器学习建立在统计技术和数学工具（包括贝叶斯方法、线性代数和验证策略）的基础上，这些技术和工具为该过程提供了结构和严谨性。无论是在 Python 中构建非线性分类器、调整推荐系统还是开发生成式模型，您都是在应用统计机器学习的核心原则。

无论何时培训模型，您都是在根据数据估计参数。测试时，您可能会问：这种规律是真实的，还是随机噪声？我们如何使用评估指标来量化误差？这些都是统计问题。统计测试流程有助于我们在构建和解释模型指标中融入信心。了解这些先决条件不仅是基础，而且对于构建基于计算机科学和数学推理的、强大且可解释的 AI 系统至关重要。

本文解读了现代 ML 背后的统计支柱，不仅为您揭开数学的神秘面纱，还为您提供了自信地构建、调试和解释机器学习系统所需的心智模型。

我们将介绍六个相互关联的概念：

1. 统计学：从根本上来说，什么是统计学以及它在现代 AI 中如何应用？

2. 概率：如何量化数据的不确定性？

3. 分布：如何为数据行为建模？