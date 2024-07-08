基于优化的元学习

深度学习通常需要通过反向传播和梯度下降优化算法对模型参数进行多次迭代更新。在基于优化的元学习（有时称为基于梯度的元学习）中，算法会学习哪些初始模型参数或深度神经网络的超参数可以针对相关任务进行有效微调。这通常意味着元优化，即优化算法本身。

LSTM 元学习器

这种基于优化的元学习方法采用了一种名为长短期记忆（LSTM）网络的流行 递归神经网络 架构来训练元学习器，以获取任务间共享的长期知识和每个任务的短期知识。然后，元学习器会优化另一个学习器神经网络分类器。它学习学习者参数的初始化，以实现快速训练收敛，并学习如何在训练集较小的情况下有效地更新这些参数，帮助学习者快速适应新任务。7

模型无关元学习 (MAML)

顾名思义，这种基于优化的元学习算法与模型无关。这使得它与任何使用梯度下降法训练的模型兼容，并适用于解决分类、回归和强化学习等各种学习问题。8

MAML 背后的核心思想是训练模型的初始参数，具体方法则是通过几次梯度更新来快速学习新任务。其目标是确定对任务变化敏感的模型参数，以使这些参数的微小更改即可实现对该任务的损失函数的重大改进。跨任务的元优化是通过随机梯度下降法 (SGD) 实现的。8

与计算导数以优化特定任务的模型参数的梯度下降不同，MAML 计算二阶导数以优化模型的初始参数，从而实现特定任务的优化。一阶 MAML 或 FOMAML 是模型无关元学习的改进版，省略了二阶导数，从而降低了计算成本。

Reptile

Reptile 是一种类似于 FOMAML 的基于一阶梯度的元学习算法。它对任务重复采样，通过多个梯度下降步骤针对该任务进行训练，并将模型权重移向新的参数。9