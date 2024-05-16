小样本学习 (FSL) 是更一般地被称作 n 样本学习的一个子集；n 样本学习是人工智能的一类，其中还包括单样本学习（每个要学习的类只有一个标记示例）和零样本学习（根本没有标记示例）。虽然单样本学习本质上只是 FSL 的一种具有挑战性的变体，但零样本学习是一个独特的学习问题，需要自己独特的方法。

原则上，FSL 的目标是模仿人类从少量实例中学习的能力。这与传统的监督学习形成鲜明对比；传统的监督学习通常在多轮训练中使用数百（或数千）个带标签的数据点来教导 AI 模型识别数据类别。但功能强大的监督学习在某些现实环境中并不切实际：由于成本高昂、正确注释数据需要特定领域的专业知识，或者（对于独特笔迹、罕见疾病或濒危和新发现物种的情形）现有样本极为稀缺，这使得获得标记的示例通常很困难。

虽然某些特定算法和神经网络架构在 FSL 任务中取得了显著的成功，但小样本学习是由学习问题的性质，而不是由任何特定方法或模型结构定义的。小样本学习方法的范围很广，从在类似任务中使用预先训练好的模型，到使用生成式模型创建新样本，再到使用元学习方法训练模型，使其能够很好地推广到新的分类问题和不同类别的数据中；它不是执行某种特定任务的专门方法。