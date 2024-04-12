为分类或回归等预测任务训练 AI 模型通常需要标记数据：带注释的数据点，提供必要的上下文并演示每个样本输入的正确预测（输出）。 在训练期间，损失函数测量模型对给定输入的预测与该输入标记提供的“标准答案”之间的差异（损失）。 模型通过使用梯度下降等技术从这些标记的示例中学习，更新模型权重以尽量减少损失。由于这种机器学习过程主动涉及人类，因此被称为“监督”学习。

对于复杂的 AI 任务来说，正确标记数据变得越来越耗费人力。 例如，要训练图像分类模型以区分汽车和摩托车，必须将数百个（如果不是数千个）训练图像标记为“汽车”或“摩托车”；对于更详细的计算机视觉任务，例如物体检测，人类不仅必须注释每个图像包含的对象，还必须注释每个对象的位置；对于更详细的任务，例如图像分割，数据标记必须注释每张图像不同图像段特定的逐个像素边界。



因此，对于某些用例来说，标记数据可能特别繁琐。 在药物发现、基因测序或蛋白质分类等更专业的机器学习用例中，数据注释不仅极其耗时，而且需要非常专业的领域知识。

半监督学习提供了一种从稀缺的标记数据中获取最大收益的方法，同时还利用相对丰富的未标记数据。