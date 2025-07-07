状态空间模型起源于 1960 年代控制系统工程，在阿波罗计划的导航计算中发挥关键作用。1该模型同样广泛应用于电气工程领域，成为信号处理、控制理论和机器人技术的基石。SSM 的核心价值在于其通用性——尤其擅长处理多输入多输出系统。

SSM 由两个基础方程构成：一个描述系统不可直接观测的内部动态特性，另一个刻画内部动态与可观测结果的关联机制。这种简洁灵活的数学框架，对多元时间序列数据具有极强的适应能力。

在经济学领域，SSM 可建模趋势与季节性因素对股价的影响机制。在神经科学领域，能建立可测量脑信号（如 fMRI）与潜在神经活动的映射关系。在生态学领域，SSM 适用于种群动态、动物迁徙轨迹及标记重捕数据的建模。2SSM 同样应用于气象预报及其他时间序列分析场景。

近年来状态空间模型研究聚焦深度学习应用，将神经网络作为 SSM 方程参数集成到模型中。最新突破性成果是推出面向大型语言模型 (LLM) 的 Mamba 架构，其性能表现比肩 Transformer 模型，同时具备更优的速度与能效。