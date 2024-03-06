术语 MLOps 是机器学习 (ML) 和开发运维 (DevOps) 的组合。此术语于 2015 年首次出现在一篇名为“机器学习系统中的隐藏技术债务”（ibm.com 外部链接）的论文中，该论文概述了处理大量数据的固有挑战以及如何使用开发运维流程来逐渐提升机器学习实践。创建 MLOps 流程结合了开发运维的持续集成和持续交付 (CI/CD) 方法，为创建机器学习产品的每个步骤创建装配线。

MLOps 旨在简化运行数据科学模型所需的时间和资源。各组织收集大量数据，他们通过这些数据可以获得对运营和改进潜力的宝贵洞察。机器学习是 人工智能 (AI) 的一部分，它使企业能够利用这些数据和算法来发现隐藏的模式，从而揭示洞察。然而，随着机器学习越来越多地融入到日常运营中，有效地管理这些模型变得至关重要，以确保持续改进和更深入的洞察。

在 MLOps 出现之前，管理机器学习生命周期是一个缓慢而费力的过程，这主要是因为构建业务应用程序需要大量数据集。传统的机器学习开发包括：

大量资源： ML 项目需要大量的计算能力、存储空间和专用软件，因此维护成本高昂。

ML 项目需要大量的计算能力、存储空间和专用软件，因此维护成本高昂。 动手时间： 数据科学家需要花费大量时间手动配置和维护模型，这阻碍了他们专注于创新的能力。

数据科学家需要花费大量时间手动配置和维护模型，这阻碍了他们专注于创新的能力。 不同的团队参与：数据科学家、软件工程师和 IT 运营 人员经常各自为政，导致效率低下和沟通鸿沟。

通过采用协作方法，MLOps 弥合了数据科学和软件开发之间的鸿沟。它利用自动化、CI/CD 和机器学习来简化 ML 系统的部署、监控和维护。这种方法促进了数据科学家、软件工程师和 IT 人员之间的密切合作，确保 ML 生命周期顺利高效。