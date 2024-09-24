持续交付和持续部署都会处理比 CI 更进一步的自动化，并且通常可以互换使用。

持续交付和持续部署之间的区别在于软件或应用程序发布所使用的自动化程度。在持续交付中，代码会自动移动到类似生产的环境中，以进行进一步的测试和质量保证，例如评估风险和识别源代码漏洞。测试成功后，需要人工干预才能移动到生产环境。

在持续部署中，自动化走得更远。一旦代码通过测试，就会自动部署到生产中，无需人工审批。

组织如何应用 CI/CD 管道，并决定采用持续交付还是持续部署，取决于其业务需求。持续部署最适合开发生命周期快的 DevOps 团队，例如构建电商网站和软件即服务 (SaaS) 平台的团队。

持续部署为软件发布流程提供支持，让团队能够经常并尽快发布全新版本或更新的软件。由于变更会自动部署到公共领域，因此这类持续部署管道通常只有拥有成熟流程的 DevOps 团队会使用。

对于工作流中可能不需要频繁发布更新的团队（例如构建医疗保健应用程序的团队），持续交付通常是首选方案。持续交付速度较慢，但多一层监督，有助于确保最终用户可正常使用功能。

如需深入了解持续交付和持续部署之间的区别，请观看此视频。