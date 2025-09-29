微服务（也称为微服务架构）是一种架构方法，单一应用由许多松散耦合并且可独立部署的小型组件或服务构成。 这些服务（也称为微服务）通常具有自己的技术栈，包含数据库和数据模型，并且通过结合使用 REST API、事件流和消息代理彼此通信。

因为微服务可独立部署和重新部署，而不会影响或中断最终用户的体验，因此对于自动化迭代式交付方法（如持续集成/持续部署 (CI/CD) 或 DevOps）而言，微服务是绝配。

除了用于创建全新的云原生应用外，微服务还可用于对传统的单体式应用进行现代化改造。

在 IBM 对 IT 高管、开发高管和开发人员进行的一项调研中，87% 的微服务用户同意，为采用微服务而花费精力和成本是物有所值的。

开发人员通常在容器内部署微服务；容器作为可执行的轻量级应用组件，结合了应用源代码（在本文所讲述的情况下，是微服务代码）以及在任何环境中运行这些代码所需的所有操作系统 (OS) 库和 依赖项 。 容器是现代云原生应用的事实 计算单元，与虚拟机 (VM) 相比，体量更小，资源效率更高，可移植性更好。

容器通过在混合多云环境（公有云、私有云和本地基础架构）中实现统一的部署和管理体验，放大了微服务的优势。 但随着云原生应用的激增，容器及其管理复杂性也与日俱增。 使用容器化微服务的大多数组织还使用容器编排平台（如 Kubernetes），以大规模自动执行容器部署和管理。