REST API 通过 HTTP 请求进行通信，执行标准的数据库功能，如在资源中创建、读取、更新和删除记录（也称为 CRUD）。

例如，REST API 会使用 GET 请求来检索记录。POST 请求用于创建新记录。PUT 请求用于更新记录，DELETE 请求用于删除记录。所有 HTTP 方法都可以在 API 调用中使用。精心设计的 REST API 类似于在具有内置 HTTP 功能的 Web 浏览器中运行的网站。

任何特定时刻或时间戳的资源状态称为资源表示。几乎可以采用任何格式将该信息传递到客户端，包括 JavaScript 对象表示法 (JSON)、HTML、XLT、Python、PHP 或纯文本。JSON 很受欢迎，因为它既能被人类读取，也能被机器读取，而且与编程语言无关。

在 REST API 调用中，请求标头和参数也很重要，因为它们包含重要的标识信息，例如元数据、授权、统一资源标识符 (URI)、缓存、cookie 等。精心设计的 REST API 中会使用请求标头和响应标头以及传统的 HTTP 状态代码。