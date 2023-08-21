该术语在 IT 领域有多种用法（有时比较宽泛），但通常表示使某物可供使用。预配置是部署过程中的一个早期步骤，不能与配置混淆。一旦预配置了服务器、网络组件、应用程序或设备等资源，即可根据组织或用户规范对其进行配置，并在其生命周期内进行部署、管理和维护。

有效的预配置非常重要，因为它有助于确保 IT 环境的安全，并使企业能够最有效地利用信息技术资源，从而实现利润和生产力的最大化。