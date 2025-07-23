如今，计算机网络已成为大多数现代企业的支柱，从员工沟通和协作工具到复杂的应用程序（应用）、云原生业务运营，甚至全球基础设施。现代网络以及保障其安全的工具和解决方案对于世界上一些最大、最成功的公司的成功是关键的。

根据最近的一份报告，全球网络安全解决方案市场规模庞大，并正以稳健的速度增长。2024 年，相关价值 240 亿美元，预计将继续以 14% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2032 年达到 730 亿美元。1