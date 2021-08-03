可扩展性：创建不能在整个企业范围内扩展的单点解决方案在开发、管理和维护方面可能成本高昂。应用程序需要整体构思，同时考虑业务线、流程和技术环境。



集成：无论逻辑和数据位于本地、云端还是混合配置中，能够将逻辑和数据服务连接到应用程序都至关重要。



重用：2018 年移动应用程序下载量超过 1,050 亿次。⁶其中许多应用程序已经修改或组合或可以修改或组合，以用于业务应用程序。使用现有应用程序可以借助应用程序内置的领域和行业专业知识，加快实现价值的时间并提高成本效益。



基于云的开发：云提供一个高效的平台来开发、测试和管理应用程序。开发人员可以使用应用程序编程接口 (API) 将应用程序连接到后端数据，并专注于前端功能。他们可以添加身份验证功能以加强安全性，并访问人工智能 (AI) 和认知服务。



移动管理：随着移动技术的部署，组织希望借助企业移动管理 (EMM) 解决方案来配置设备和应用程序；跟踪设备使用情况和库存；控制和保护数据；以及提供支持和排除故障。



BYOD：自带设备 (BYOD) 是一项 IT 政策，允许员工使用个人设备访问数据和系统。有效采用 BYOD 可以提高工作效率、提升员工满意度并节约成本。同时，它也提出了需要解决的安全和设备管理问题。



安全性：就数量和复杂性而言，移动安全之战令人生畏。人工智能 (AI) 正在成为识别海量数据中安全异常的关键武器。它可以帮助发现和修复恶意软件事件，或从中央仪表板提供措施建议以满足监管要求。



边缘计算：5G 的主要优势之一是它可以使应用程序更接近数据源或边缘服务器。接近数据源可以提供网络优势，例如缩短响应时间和提升带宽可用性。从业务角度来看，边缘计算提供执行更全面的数据分析并更快获得更深入洞察的机会。