移动技术是用户走到哪里就去哪里的技术。移动技术由便携式双向通信设备、计算设备以及连接它们的网络技术组成。
使用分布式手机信号塔的无线电网络支持移动设备（手机）自动切换频率，并在大型地理区域内不间断地进行通信。借助相同的基本交换功能，蜂窝网络能够在有限数量的无线电频率上容纳许多用户。³
这是大多数无线通信的当前蜂窝服务标准。它使用分组交换技术，将数据组织成多个部分或数据包进行传输，并在目的地重新组装信息。据报道，4G（“G”意为 generation，即世代）比 3G 快 10 倍。而更快的 5G 网络时代即将到来。5G 使用一组聚合频段来解锁带宽，速度比 4G 大约快 20 倍。
Wi-Fi 是指通过名为“热点”的本地化路由器将设备连接到互联网的无线电波。Wi-Fi 的全称是 Wireless Fidelity，表示“无线保真度”。Wi-Fi 网络就像用于互联网接入的手机信号塔，但如果不建立 Wi-Fi 连接，它们不会自动传递服务。大多数移动设备都允许根据可用性和用户偏好在 Wi-Fi 和蜂窝网络之间自动切换。²
蓝牙是使用短波无线电波短距离连接设备的一种电信行业规范。用户使用蓝牙能够快速连接或配对设备，例如耳机、扬声器、电话和其他设备。⁵
5G 是第五代蜂窝无线技术。与 4G 一样，它使用属于无线电频谱的频率，但 5G 使用非常高的频率来提供更多带宽。这意味着能够以更高的速度向更多设备传输更多数据。想象一下，将视频流式传输到智能手机 – 5G 不仅对于个人，而且对于同时流式传输视频的任何人来说，性能都会提高 10 倍。
Amica Mutual Insurance Company 通过使用 Road Day 移动应用程序上传现场理赔信息，将工作流程的效率预计提高 25% 至 50%。借助该应用程序，理赔员能够与现场客户密切合作，提高理赔的准确性并帮助客户提升参与感。
在澳大利亚，青蛙正面临灭绝。澳大利亚已知的蛙种为 240 种，有 4 种已经灭绝。为了保护它们，科学家需要更快的数据收集模型。作为众包方法的一部分，FrogID 应用程序使澳大利亚人能够录制青蛙独特的叫声并将其上传到在线数据库。该应用程序还使用 GPS 坐标来绘制青蛙种群地图。
City Furniture 使用移动技术创造近乎理想的购物体验。客户可以将在线研究与实际触摸商品并与销售人员互动的能力结合起来。销售人员在平板电脑上使用的移动应用程序可以访问实时数据、处理付款和安排交货，所有这些都无需离开客户身边。
可扩展性：创建不能在整个企业范围内扩展的单点解决方案在开发、管理和维护方面可能成本高昂。应用程序需要整体构思，同时考虑业务线、流程和技术环境。
集成：无论逻辑和数据位于本地、云端还是混合配置中，能够将逻辑和数据服务连接到应用程序都至关重要。
重用：2018 年移动应用程序下载量超过 1,050 亿次。⁶其中许多应用程序已经修改或组合或可以修改或组合，以用于业务应用程序。使用现有应用程序可以借助应用程序内置的领域和行业专业知识，加快实现价值的时间并提高成本效益。
基于云的开发：云提供一个高效的平台来开发、测试和管理应用程序。开发人员可以使用应用程序编程接口 (API) 将应用程序连接到后端数据，并专注于前端功能。他们可以添加身份验证功能以加强安全性，并访问人工智能 (AI) 和认知服务。
移动管理：随着移动技术的部署，组织希望借助企业移动管理 (EMM) 解决方案来配置设备和应用程序；跟踪设备使用情况和库存；控制和保护数据；以及提供支持和排除故障。
BYOD：自带设备 (BYOD) 是一项 IT 政策，允许员工使用个人设备访问数据和系统。有效采用 BYOD 可以提高工作效率、提升员工满意度并节约成本。同时，它也提出了需要解决的安全和设备管理问题。
安全性：就数量和复杂性而言，移动安全之战令人生畏。人工智能 (AI) 正在成为识别海量数据中安全异常的关键武器。它可以帮助发现和修复恶意软件事件，或从中央仪表板提供措施建议以满足监管要求。
边缘计算：5G 的主要优势之一是它可以使应用程序更接近数据源或边缘服务器。接近数据源可以提供网络优势，例如缩短响应时间和提升带宽可用性。从业务角度来看，边缘计算提供执行更全面的数据分析并更快获得更深入洞察的机会。
无论是对于特定操作系统、多种设备类型还是混合环境，对移动设备、内容和应用程序进行安全和仔细的管理都势在必行。
从移动设备管理 (MDM) 迁移到统一终端管理 (UEM)。利用云、AI 和分析技术为复杂的终端和移动环境提供支持。
将设计思维、数据、技术和创造力相结合，共同开发引人入胜的增强型移动体验。关键是找到合适的合作伙伴。
IBM Security MaaS360 统一终端管理 (UEM) 解决方案旨在帮助您管理和保护一线员工的设备、应用程序和数据，且无需考虑它们的位置。
随着灵活的工作模式成为新常态，员工需要随时随地在任何设备上以受保护的方式保持高效工作。从端点管理到本机安全，IBM Security MaaS360 提供端到端的 UEM 解决方案。
