主页 安全性 MaaS360 改变您管理特制设备的方式
跨设备、应用程序和数据实现标准化，并借助 MaaS360 为一线工作人员赋能
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由设备、图标和图形构成的互连网络的插图
突破基本端点管理

让一线工作人员无论身在何处都能以受保护的方式使用设备。IBM Security MaaS360ç 在与其他端点相同的控制台上管理特制设备、加固耐用设备、非 GMS 设备和 Android 开源项目 (AOSP) 设备，并通过内置威胁管理功能保护其免受短信和电子邮件网络钓鱼、内部威胁等侵害。

无论您的团队是在仓库中使用扫描仪、在制造设施中拍照、处理会议室显示器还是在日常工作中使用加固耐用设备，MaaS360 都能确保像标准设备一样充分管理这些端点，并保持与安全政策和行业标准一致。

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主要功能
快速登记非 GMS 设备 通过使用 MaaS360 配置二维码，在设备所有者 (DO) 模式下登记公司所拥有的非 GMS 设备。管理员可以扫描二维码，在 DO 模式下登记企业 Android 设备。通过使用 DO 来登记特制设备，IT 管理员可在用户发行之前强制执行策略，并预加载应用程序。重置设备时，会自动安装 MaaS360 代理。 观看按需点播的网络研讨会
应用程序和配置管理 在 MaaS360 中登记的非 GMS 设备上，可快速安装和管理应用程序更新。通过 MaaS360 应用程序，可直接将配置推送到操作系统。还支持企业应用程序的分发和安装。一线工作人员可以使用 App Catalog 安装企业应用程序。特制设备包括 RealWear、亚马逊 FireOS、Santok、Zebra 等。 预约实时演示
简化不同的管理操作 使用 IBM® MaaS360 诊断和解决设备、用户和应用程序问题，为 IT 团队提供详细的可见性和控制，同时促进最佳的移动用户工作效率。通过简化支持流程，让您可以：通过地理围栏将设备固定在某个位置以进行保护，推送操作系统更新以确保设备安全，定位丢失或被窃取的设备，通过自助服务门户网站协助用户等等。 查看定价选项
身份和访问权限管理 (IAM) 使用 MaaS360 Identity 为云和企业应用程序提供 Single Sign On (SSO) 和多因素身份验证 (MFA)，通过与 IBM Cloud Identity 的集成提供现成可用的服务。与自动合规性规则结合使用，可配置基于风险的有条件访问权 (CA) 策略，以确保存在风险的用户不会与敏感数据或其他公司资源进行交互。 查看更多详细信息
特制设备示例
非 GMS 设备

任何可以通过二维码或 ADB 命令登记的非 GMS 设备。

 
Santok

MaaS360 可以管理广泛各类 Santok 非 GMS 设备和加固耐用设备，涵盖从医疗保健到远程通信的各个行业。
亚马逊 FireOS 设备

FireOS 基于 Android 构建，是一种由 MaaS360 支持和管理的操作系统，适用于多种行业用例。
RealWear

增强现实和虚拟现实技术已被一线工作人员广泛应用于制造业，MaaS360 支持 RealWear 耐用设备。
部署方案 Google Play 和服务不可用

特定国家/地区不允许使用 Google 服务或 Play 商店，但需要管理 Android 设备。例如，在中国等国家/地区使用的设备。

互联网访问受限

有严格访问规则，只允许访问内部网络的客户。例如，制造中心或存储中心中需要封闭访问的设备。

 未经 Google 认证的设备

多家公司使用 AOSP 设备，其专为特定用例打造，未经 Google 认证。例如，用于预订信息（不需要其他高级服务）的会议室中的平板电脑。
人们通常期望相关技术存在并能有效运行。MaaS360 帮助我们以最低的运营成本实现了这一目标。 署长 移动设备运营与支持 全球制药公司
成功案例 Independent Health

这家非营利性医疗保健组织做到了有效保护其 400,000 名成员的个人信息。

 全球制药公司

一家位列财富 100 强的全球制药公司利用 MaaS360 UEM，通过单个管理控制台为多个不同平台提供支持。
相关解决方案 移动设备管理 (MDM)

MDM 是部署任何 UEM 的基础。尽管 UEM 解决方案为所有设备提供了一套丰富的安全和生产力工具，但如果在基础层面上未对设备本身进行注册和管理，那么这些工具就无用武之地了。MDM 解决方案提供基于 API 的策略、针对所有主流操作系统的同日支持保障、合规规则以及应用程序分发功能，这些构成了任何 MDM 平台的主干要素。

 统一终端管理(UEM)

UEM 提供了一种经过简化和整合的设备管理方法。这是 MDM 中可用的设备策略以及通过 EMM 部署提供的数据安全和身份功能的集大成者。UEM 扩充完善了上述功能，增加了威胁防御、人工智能分析和设备管理，包括任何使用常用移动操作系统的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑或 IoT 设备等。

 企业移动化管理 (EMM)

EMM 解决方案代表了从中间点的 MDM 演化至全面的 UEM 而产生的成果；演化过程的重点在于加强用户体验和数据安全。在 MaaS360 中，EMM 的功能包含了安全容器（一种加密沙盒，安装在配备有工作场所应用程序的用户设备上），以及用于企业应用的身份工具和移动应用管理策略。
Mobility Success Services

精心策划的移动服务产品可帮助您在整个 UEM 生命周期中充分发挥 MaaS360 的投资价值。IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 服务范围囊括了中小企业定制产品和大型企业项目。

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