特定国家/地区不允许使用 Google 服务或 Play 商店，但需要管理 Android 设备。例如，在中国等国家/地区使用的设备。
有严格访问规则，只允许访问内部网络的客户。例如，制造中心或存储中心中需要封闭访问的设备。
多家公司使用 AOSP 设备，其专为特定用例打造，未经 Google 认证。例如，用于预订信息（不需要其他高级服务）的会议室中的平板电脑。
这家非营利性医疗保健组织做到了有效保护其 400,000 名成员的个人信息。
一家位列财富 100 强的全球制药公司利用 MaaS360 UEM，通过单个管理控制台为多个不同平台提供支持。
MDM 是部署任何 UEM 的基础。尽管 UEM 解决方案为所有设备提供了一套丰富的安全和生产力工具，但如果在基础层面上未对设备本身进行注册和管理，那么这些工具就无用武之地了。MDM 解决方案提供基于 API 的策略、针对所有主流操作系统的同日支持保障、合规规则以及应用程序分发功能，这些构成了任何 MDM 平台的主干要素。
UEM 提供了一种经过简化和整合的设备管理方法。这是 MDM 中可用的设备策略以及通过 EMM 部署提供的数据安全和身份功能的集大成者。UEM 扩充完善了上述功能，增加了威胁防御、人工智能分析和设备管理，包括任何使用常用移动操作系统的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑或 IoT 设备等。
EMM 解决方案代表了从中间点的 MDM 演化至全面的 UEM 而产生的成果；演化过程的重点在于加强用户体验和数据安全。在 MaaS360 中，EMM 的功能包含了安全容器（一种加密沙盒，安装在配备有工作场所应用程序的用户设备上），以及用于企业应用的身份工具和移动应用管理策略。