移动设备管理 (MDM) MDM 是部署任何 UEM 的基础。尽管 UEM 解决方案为所有设备提供了一套丰富的安全和生产力工具，但如果在基础层面上未对设备本身进行注册和管理，那么这些工具就无用武之地了。MDM 解决方案提供基于 API 的策略、针对所有主流操作系统的同日支持保障、合规规则以及应用程序分发功能，这些构成了任何 MDM 平台的主干要素。

统一终端管理(UEM) UEM 提供了一种经过简化和整合的设备管理方法。这是 MDM 中可用的设备策略以及通过 EMM 部署提供的数据安全和身份功能的集大成者。UEM 扩充完善了上述功能，增加了威胁防御、人工智能分析和设备管理，包括任何使用常用移动操作系统的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑或 IoT 设备等。