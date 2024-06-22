通过迁移到云，City Furniture 保护了业务关键型计算机运营和重要客户数据，使其免受飓风相关的干扰。该公司还新获得了按需扩展计算容量的能力，并创建了一个用于添加云应用程序和认知功能的平台。
City Furniture, Inc. 的门店位于飓风多发的南佛罗里达州，因此需要一种行之有效的解决方案，帮助该公司确保业务关键型计算机运营的正常进行，不受与飓风相关的干扰。此外，这家零售商还需要为其任务关键型 x86 环境提供可伸缩的托管云选项。
飓风正以每小时 150 英里的速度呼啸。水墙把汽车像沙滩玩具一样抛来抛去。数以百万计的家庭和企业陷入黑暗。自然界中没有任何东西，能带来飓风那样的大气能量，造成气旋灾害的重大破坏。
佛罗里达半岛伸入大西洋和墨西哥湾，海岸线长达 1,350 英里，在美国没有其他地方比佛罗里达半岛更频繁地遭受飓风袭击。自 1851 年以来，已有 100 多场飓风在基韦斯特和彭萨科拉之间登陆。未来几年，随着气候变化和海平面上升，飓风也可能变得更具破坏性。
在一系列与飓风相关的停电和险些发生事故之后，City Furniture 公司再也无法承受飓风对其南佛罗里达州业务地点带来的风险。作为佛罗里达州最大的零售商之一，City Furniture 运营着自己的本地计算系统，并将重要的客户数据存储在当地的数据中心。公司 IT 管理团队正在寻找一种经过验证的解决方案，备份关键数据并支持网络弹性，无论任何天气威胁如何。
与此同时，City Furniture 公司还发现了另一个机会。如果迁移到更可靠的新计算平台，还可以提升运营灵活性，并能在促销活动和季节性高峰期间，处理更大的工作负载，结果会如何？
City Furniture 副总裁兼副首席信息官 Chad Simpson 解释道：“IBM 与我们合作已有 40 多年的历史，因此我们想不出比这更好的合作伙伴来一起踏上云之旅了。”“他们了解企业，他们了解关键业务，我们知道他们会尽一切努力获得成功。”
在 City Furniture，任何旨在使其计算机系统抵御飓风的策略，都必须从本地遗留系统开始。几年前，最初的系统核心是围绕 IBM System/36 服务器构建的。后来，这演变成了 IBM AS/400 平台，运行着大部分后端业务操作。最近，City Furniture 安装了 80 台虚拟服务器，在 Microsoft Windows x86 平台上运行前端操作。
City Furniture 与 IBM 合作，将其混合遗留系统操作迁移到了云端。通过将服务器实物移出潜在的飓风影响区，City Furniture 确保其计算基础架构具备弹性，能持续为业务提供服务。这种新的弹性水平包括了增强的数据保护、降低信息风险，并确保了能通过云备份服务访问关键信息。
将数据库迁移到云端后，City Furniture 与 IBM 合作为其零售环境创建了基于云的应用程序，实现了更多协同效应。
“现在我们已经将关键业务数据和服务器转移到了美国各地的四个不同数据中心，从地理上分开，这让我们的团队可以专注于创新，而不是维护或硬件，”Simpson 说。 “确实，我们希望投入更多时间和精力，在整个企业中开展创新。”
现在，City Furniture 已完成向 IBM Cloud 的迁移，在佛罗里达州飓风影响区以外的多个地点，实现了网络资产多样化，让该公司高枕无忧。IBM 对云计算运营负有单点责任，其中包括高可用性灾难恢复 (HADR) 和全天候系统监控。
云计算还产生了其他商业益处。根据工作负载，系统能够扩大或缩小规模，因此 City Furniture 只需为其所需的计算能力付费。
随着运营和客户数据迁移到云端，City Furniture 正在启动几个新项目，以更好地应用这些信息，包括部署数据和分析，其中将包括 AI 功能以更好地为客户服务。
“我们总裁说，我们不再是一家家具公司。我们是一家销售家具的科技公司，”Chad Simpson 总结道。“做到这一点的唯一方法，是不断创新和利用云、认知、数据、分析等技术。我们正在不断努力，尽我们所能，努力获得竞争优势。”
City Furniture （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1970 年代，是佛罗里达州领先的家具与家居用品零售商之一。City Furniture 提供的多种产品适合各种品味、生活方式和预算，其口号向客户承诺“每个人都可以这样生活”。City Furniture 总部位于佛罗里达州塔马拉克，约有 1,800 名员工，经营 29 个零售点、两个配送中心和一个电子商务网站。City Furniture 是一家具有环保意识的企业，使用压缩天然气驱动送货卡车，每年回收数百万磅废品，并在 2018 年获得可持续家具委员会的最高评分。
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2021 年 3 月在美国制作。
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