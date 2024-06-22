飓风正以每小时 150 英里的速度呼啸。水墙把汽车像沙滩玩具一样抛来抛去。数以百万计的家庭和企业陷入黑暗。自然界中没有任何东西，能带来飓风那样的大气能量，造成气旋灾害的重大破坏。

佛罗里达半岛伸入大西洋和墨西哥湾，海岸线长达 1,350 英里，在美国没有其他地方比佛罗里达半岛更频繁地遭受飓风袭击。自 1851 年以来，已有 100 多场飓风在基韦斯特和彭萨科拉之间登陆。未来几年，随着气候变化和海平面上升，飓风也可能变得更具破坏性。

在一系列与飓风相关的停电和险些发生事故之后，City Furniture 公司再也无法承受飓风对其南佛罗里达州业务地点带来的风险。作为佛罗里达州最大的零售商之一，City Furniture 运营着自己的本地计算系统，并将重要的客户数据存储在当地的数据中心。公司 IT 管理团队正在寻找一种经过验证的解决方案，备份关键数据并支持网络弹性，无论任何天气威胁如何。

与此同时，City Furniture 公司还发现了另一个机会。如果迁移到更可靠的新计算平台，还可以提升运营灵活性，并能在促销活动和季节性高峰期间，处理更大的工作负载，结果会如何？

City Furniture 副总裁兼副首席信息官 Chad Simpson 解释道：“IBM 与我们合作已有 40 多年的历史，因此我们想不出比这更好的合作伙伴来一起踏上云之旅了。”“他们了解企业，他们了解关键业务，我们知道他们会尽一切努力获得成功。”