Amica 互惠保险公司

理赔师是保险公司客户服务的第一线人员。房屋损坏或车祸发生后，理赔师会前往现场，记录索赔，将信息提交给总部，并与保单持有人协商解决方案。低效的工作流程会导致索赔流程中增加步骤。

Amica 面临这种情况，是因为理赔师工作流程主要依赖于手动流程。由于没有与后台系统的移动连接，理赔师必须在办公室打印索赔和保单文件，纸质文件可能达到数百页。如果客户提出问题，缺乏实时信息意味着理赔师必须记下笔记，在办公室研究答案并给客户回电话——这是一个耗时且乏味的过程。

“我们为理赔师提供现场决策所需的所有信息，这一点非常重要，这样他们就不必返回办公室进行进一步研究，然后再反馈给客户，” Amica 高级助理副总裁 Adam Kostecki 表示。

此外，代理人还必须携带数码相机、录音机、手机或笔记本电脑，拍照和记录保单持有人的陈述。然后，他们返回办公室下载内容，存储在理赔管理系统中，进一步增加了这个过程的时间。在漫长的一天里，随身携带过多的装备和厚厚一大叠文件，是一种负担。

Amica 的高管认为，移动解决方案可以减少理赔师随身携带的物品，并简化理赔流程。他们最初的想法是使用苹果 iPad 自带的摄影、录音和电子邮件功能，但对其他需求持开放态度，这些需求将在 IBM 领导的敏捷软件开发项目中确定。