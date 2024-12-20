为了确保网络可用性，大多数公司都会在规划中加入某种形式的网络基础设施管理。这包括网络监控、维护和管理工具以及有助于优化网络性能的安全解决方案。

由于网络基础设施在核心业务运营中发挥着关键作用，它已成为数字化转型的关键组成部分，同时全球企业网络基础设施市场规模庞大且不断增长。许多公司将其视为使用人工智能 (AI) 和云计算等新兴技术的机会。

仅在两年前，全球网络基础设施市场的估值就接近 600 亿美元，预计在未来五年将以 4.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。1