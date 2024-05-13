网络监控是指使用网络监控软件来监控计算机网络的运行状况和可靠性。网络性能监控 (NPM) 系统通常会在收集并分析性能数据后，根据这些数据生成拓扑图和切实可行的洞察分析结果。通过这种网络映射，IT 团队可以全面了解网络组件、应用程序性能监控及相关 IT 基础架构，从而能够跟踪网络整体运行状况，发现危险信号并优化数据流。

无论网络资源位于本地还是数据中心，由云服务提供商托管还是属于混合生态系统，网络监控系统都能监视网络设备故障和资源过载问题。例如，它可能会发现服务器 CPU 过载、交换机和路由器的错误率过高或网络流量突然激增等问题。NPM 软件的关键功能就是在发现性能问题时向网络管理员发出警报。



网络监控系统也会收集数据来分析流量情况并测量性能和可用性。有一种方法可以监控性能问题和瓶颈问题，那就是配置阈值，以便在突破阈值时收到即时警报。有些阈值是简单的静态阈值，而现代化 NPM 系统则利用机器学习 (ML) 根据一天中的时间和星期几来确定某个网络所有指标的正常性能。具有此类 ML 驱动基线的 NPM 系统可以创建更具可操作性的警报。

各组织通常在网络运营中心 (NOC) 执行网络监控操作来监测网络设备以及所有附属设备之间的连接情况，而最终用户并不知道 NOC 在幕后操作。