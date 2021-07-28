计算机网络安全有三个主要目标：防止对网络资源未经授权的访问；检测并阻止正在进行的网络攻击和安全漏洞；并确保授权用户在需要时能够安全地访问他们所需的网络资源。

随着网络规模和复杂性的增加，网络攻击的风险也在上升。例如，根据 IBM 的《2023 年数据泄露成本》报告，组织经历的 82% 的数据泄露（一种导致未经授权访问敏感或机密信息的安全漏洞）涉及存储在云端的数据。这些攻击代价高昂：全球数据泄露的平均成本为 445 万美元，而美国数据泄露的平均成本是这一数字的两倍多，达到 948 万美元。

计算机网络安全可保护网络基础架构、资源和流量的完整性，阻止这些攻击并最大程度地减少对财务和运营的影响。