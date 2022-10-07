DDoS 攻击通常需要僵尸网络 — 一个由已感染恶意软件的互联网连接设备组成的网络，黑客能够使用该恶意软件远程控制设备。僵尸网络可以包括笔记本电脑和台式计算机、手机、物联网设备以及其他消费者或商业端点。这些受感染设备的所有者通常不知道自己已被感染或正被用于 DDoS 攻击。

一些网络罪犯从零开始构建僵尸网络，还有一些网络罪犯则根据名为“拒绝服务即服务”的模式购买或租用预先建立的僵尸网络。

（注意：并非所有 DDoS 攻击都使用僵尸网络；有些攻击利用未受感染设备的正常操作来达到恶意目的。请参阅下面的“Smurf 攻击”。）