银行业中的 AI 欺诈检测

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在银行和金融服务行业中，使用人工智能 (AI) 进行欺诈检测是指实施机器学习 (ML) 算法来减少欺诈活动。
通过分析大型数据集，AI 模型可以学会识别可疑活动和合法交易之间的区别，且它们可以帮助识别可能的欺诈风险，甚至捕捉到人工客服可能遗漏的趋势，从而预防金融犯罪。
金融机构越来越多地将 AI 解决方案整合到新的和现有的工作流程中，以改善决策、预防欺诈和风险管理。基于历史数据训练的支持人工智能机器学习模型可能会使用模式识别来自动捕获和阻止可能的欺诈交易的执行。它们还可能要求人工客服完成额外的身份验证步骤来验证可疑交易。AI 技术还可以使用预测性分析来估计一个人未来可能进行的交易类型，并且可以识别新的交易类型或交易行为是否不寻常。
通过这些方式，AI 金融科技可以帮助保护个人免受各种类型的欺诈造成的财务损失，包括网络钓鱼诈骗、身份盗用、支付欺诈、信用卡欺诈和其他各种银行欺诈。
AI 欺诈检测系统并不完美，一些误报可能会对整体客户体验产生负面影响。但防止欺诈者实施包括未经授权的收费和洗钱在内的各类金融犯罪，对于确保客户账户的安全和维护金融机构的监管合规性至关重要。
随着 AI 技术的不断进步，使用 AI 的欺诈预防提供商和领先的金融机构都希望 AI 成为预防欺诈企图和降低欺诈风险的更有价值的工具。
借助 AI 技术，计算机能够以类似于人类认知的方式自主地表现、学习、适应、解决问题和行动。虽然 AI 系统不一定像人类同行那样智能，但在基于规则的严格系统中运行时，经过训练并专注于特定任务的 AI 可以以更快的速度和更大的规模比拟甚至超越人工客服。
用于银行欺诈预防的 AI 系统针对特定任务进行了高度优化。AI 模型通过一种称为监督学习的过程，使用大量细致整理过的数据进行训练。该方法教会模型识别特定任务的特定模式。
相比之下，无监督学习允许 AI 系统在没有定向训练材料的情况下从过往数据中得出结论。
在监督学习场景中，AI 系统基于特定欺诈策略进行培训，以引导模式识别。监督学习数据集的示例看似是数千条正常的财务记录，其中夹杂着已识别的欺诈行为示例，例如异常大型交易或向已知欺诈地址汇款。
AI 经过上述训练后，就能非常熟练地识别一般、看似合法的交易和已知欺诈行为模式中的常见交易。
无监督异常检测技术可用于填补监督训练模型可能存在的空白。这些技术可支持 AI 模型识别以前无法预测但仍属异常的行为模式。运用具备无监督学习功能的 AI 系统可以分析新数据，以便在人工代理察觉此类威胁之前检测潜在欺诈策略。
通过监督和无监督学习，银行可以利用 AI 自动化来筛选先前确认的欺诈模式，并在未知模式表明可能存在新的欺诈活动时发出警报。
AI 技术最常见的应用场景之一是社交媒体聊天机器人，这是一种可以与客户进行对话的自动化程序。此类聊天机器人通常用于客户服务，可解答基本问题并实时提供信息，而无需等待人工客服处理。
除了客户服务之外，银行业使用了许多其他类型的程序和软件来嵌入 AI 技术，以识别和防止潜在的欺诈。银行使用 AI 系统进行实时检测，使用 AI 程序分析大量交易，以多种方式识别和标记任何可疑的账户活动，包括：
AI 系统正在开启银行业欺诈检测和安全防护的新时代，相较于传统欺诈检测方法已实现显著优化。然而，AI 模型建立于传统系统的学习和实践之上，但传统方法仍占有“一席之地”。
自实施以来，各金融机构和银行已经发现重要证据，支持越来越多地采用 AI 欺诈检测。通过使用先进的长短期记忆 (LSTM) AI 模型，American Express 得以将欺诈检测提高 6%。此外，PayPal 通过在全球范围内全天候运行的 AI 系统，将实时欺诈检测能力提高了 10%。
在实践中，银行业 AI 欺诈检测的用例很多，而且还在不断增加，包括以下方面。
加密货币是去中心化的，被认为在某种程度上是匿名的，因其难以追踪而受到欺诈者的青睐。AI 防欺诈工具可以监控区块链交易，识别快速资金转移等异常行为，并跟踪被盗或非法支付。
当集成到在线平台时，人工智能驱动聊天机器人可以做的不仅仅是客户服务。通过分析语言模式和用户行为，聊天机器人可以根据已知的对话标记来识别网络钓鱼企图或身份窃贼，从而找出骗子。
银行可以使用 AI 系统，通过分析客户行为、购买历史记录和设备信息（例如位置），标记任何偏离历史模式的交易，从而保护客户并防止欺诈性电子商务购买。他们还可以使用计算机视觉、逻辑和推理来识别可疑网站，并在用户从信誉不良的商店购物之前警告用户。
作为一项革命性技术，AI 欺诈检测已经对银行业产生了巨大影响，并可能具有更大的潜力。但是，尽管 AI 带来了许多优势，但这项新技术并非没有挑战。
AI 系统每天都在进步，但并非万无一失。AI 模型可能频繁生成不准确的结果，即幻觉。在银行业，可以通过创建为非常具体的任务设计的超专业模型来减少不准确的结果，但这类模型限制了 AI 的潜在价值。虽然幻觉不会常见到导致 AI 无法使用的程度，但提高准确性对于 AI 在银行欺诈防范方面的发展非常关键。
数据分析中的偏见自科学诞生以来就是一个问题，早在计算机技术出现之前就存在。不幸的是，该问题无法彻底解决。在金融服务的敏感领域，已经做了大量工作来消除贷款行为和账户保护中的偏见和歧视。消除可能有偏倚的技术人员构建的 AI 模型中的偏见是一项关键挑战，而该挑战必须得到妥善应对，以避免基于性别、种族、残障和宗教等因素的歧视。
数据隐私治理问题在银行业至关重要。AI 模型需要访问海量数据，而必须以符合道德规范的方式获取和处理这些数据。此外，还要认真考虑 AI 的实施，以避免违反任何现有的数据隐私法规。确实，随着这项新技术的发展，立法者和监管方可能需要评估和更新我们当前的监管环境，以确保客户隐私的安全。
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