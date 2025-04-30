银行业中的 AI 欺诈检测

标签
人工智能 银行业 安全
2025 年 4 月 30 日

8 分钟

作者

Mesh Flinders

Author, IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

Josh Schneider

Senior Writer

IBM Blog

什么是面向银行业的 AI 欺诈检测？

在银行和金融服务行业中，使用人工智能 (AI) 进行欺诈检测是指实施机器学习 (ML) 算法来减少欺诈活动。

通过分析大型数据集AI 模型可以学会识别可疑活动和合法交易之间的区别，且它们可以帮助识别可能的欺诈风险，甚至捕捉到人工客服可能遗漏的趋势，从而预防金融犯罪。

金融机构越来越多地将 AI 解决方案整合到新的和现有的工作流程中，以改善决策、预防欺诈和风险管理。基于历史数据训练的支持人工智能机器学习模型可能会使用模式识别来自动捕获和阻止可能的欺诈交易的执行。它们还可能要求人工客服完成额外的身份验证步骤来验证可疑交易。AI 技术还可以使用预测性分析来估计一个人未来可能进行的交易类型，并且可以识别新的交易类型或交易行为是否不寻常。

通过这些方式，AI 金融科技可以帮助保护个人免受各种类型的欺诈造成的财务损失，包括网络钓鱼诈骗、身份盗用、支付欺诈、信用卡欺诈和其他各种银行欺诈。

AI 欺诈检测系统并不完美，一些误报可能会对整体客户体验产生负面影响。但防止欺诈者实施包括未经授权的收费和洗钱在内的各类金融犯罪，对于确保客户账户的安全和维护金融机构的监管合规性至关重要。

随着 AI 技术的不断进步，使用 AI 的欺诈预防提供商和领先的金融机构都希望 AI 成为预防欺诈企图和降低欺诈风险的更有价值的工具。

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如何使用 AI 进行金融欺诈检测

借助 AI 技术，计算机能够以类似于人类认知的方式自主地表现、学习、适应、解决问题和行动。虽然 AI 系统不一定像人类同行那样智能，但在基于规则的严格系统中运行时，经过训练并专注于特定任务的 AI 可以以更快的速度和更大的规模比拟甚至超越人工客服。

监督学习与无监督学习

用于银行欺诈预防的 AI 系统针对特定任务进行了高度优化。AI 模型通过一种称为监督学习的过程，使用大量细致整理过的数据进行训练。该方法教会模型识别特定任务的特定模式。

相比之下，无监督学习允许 AI 系统在没有定向训练材料的情况下从过往数据中得出结论。

监督学习

监督学习场景中，AI 系统基于特定欺诈策略进行培训，以引导模式识别。监督学习数据集的示例看似是数千条正常的财务记录，其中夹杂着已识别的欺诈行为示例，例如异常大型交易或向已知欺诈地址汇款。

AI 经过上述训练后，就能非常熟练地识别一般、看似合法的交易和已知欺诈行为模式中的常见交易。

无监督学习

无监督异常检测技术可用于填补监督训练模型可能存在的空白。这些技术可支持 AI 模型识别以前无法预测但仍属异常的行为模式。运用具备无监督学习功能的 AI 系统可以分析新数据，以便在人工代理察觉此类威胁之前检测潜在欺诈策略。

通过监督和无监督学习，银行可以利用 AI 自动化来筛选先前确认的欺诈模式，并在未知模式表明可能存在新的欺诈活动时发出警报。

AI 技术的其他用途

AI 技术最常见的应用场景之一是社交媒体聊天机器人，这是一种可以与客户进行对话的自动化程序。此类聊天机器人通常用于客户服务，可解答基本问题并实时提供信息，而无需等待人工客服处理。

除了客户服务之外，银行业使用了许多其他类型的程序和软件来嵌入 AI 技术，以识别和防止潜在的欺诈。银行使用 AI 系统进行实时检测，使用 AI 程序分析大量交易，以多种方式识别和标记任何可疑的账户活动，包括：

  • 员工队伍支持：从事传统的欺诈预防工作的人类员工可以使用基于 LLM 的 AI 助手，通过自然语言进行交流并查询大型数据集或参考冗长而复杂的政策文档。
  • 监管合规：银行面临着保持监管合规的巨大压力。AI 程序可以通过分析身份验证文件中是否存在任何不一致之处或欺诈迹象，帮助银行通过计算机视觉实施“了解您的客户 (KYC)”政策。它们还可以通过标记与非法洗钱相关的已知账户或行为（例如在不同的账户之间转移相同的货币金额）来帮助银行实施反洗钱 (AML) 流程。
  • 异常检测：AI 系统对于需要模式识别的任何应用程序尤为实用。特定类型的AI，即图神经网络 (GNN)，旨在处理可以用图表呈现的数据，例如银行业中极为常见的数据。GNN 能够处理数十亿条记录，以识别大量数据中的模式，从而跟踪和捕获最复杂的欺诈行为。
  • 风险评分：AI 和机器学习模型建立在加权数据的基础上，为潜在的行动分配概率，并评估最准确的决策或行动。因此，它们可以根据交易金额、频率、地点和过去行为等多种因素进行评估，非常适合用于确定风险。AI 可以确定特定交易的风险，以及向可能存在欺诈行为的申请人发放贷款或信用额度的风险。
  • 网络分析：图形分析等机器学习技术可通过分析实体之间的关系并识别可疑连接或聚类，发现潜在欺诈者的网络。
Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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传统欺诈检测与人工智能驱动式欺诈检测的区别

AI 系统正在开启银行业欺诈检测和安全防护的新时代，相较于传统欺诈检测方法已实现显著优化。然而，AI 模型建立于传统系统的学习和实践之上，但传统方法仍占有“一席之地”。

传统欺诈检测的优势

  • 易于实施：传统的欺诈检测技术建立在基于规则的预定义方法之上，这些方法行之有效且易于执行。例如，根据特定账户的消费习惯标记任何超过特定平均范围的新交易。
  • 人类智能：传统的人工欺诈检测分析师带有一定的领域体验、直觉和专业经验。在某些情况下，只有经过传统训练的人才能够验证特定交易的合法性或识别潜在的欺诈企图。

传统欺诈检测面临的挑战

  • 有限范围：基于规则的传统欺诈检测系统依赖于固定关系（例如，如果 X，则 Y）。虽然这种方法可能有效，但也未能纳入许多不同数据点之间可能存在的广泛而复杂的交互关联。
  • 规模有限：随着交易量的激增，由人力欺诈检测专家构建和管理的传统系统已难以快速处理每天中分分秒秒持续生成的不断增长的数据量。雇佣更多的工人不仅成本高昂，甚至可能还不够。
  • 错误率高：传统欺诈检测系统中使用的基于规则的体系通常非常僵化，每当观察到潜在的欺诈指标时就会触发警报。这种僵化可能会导致大量的误报。例如，如果给定账户从未提取超过 100 美元，然后尝试提取双倍金额，则系统可能会阻止该交易。虽然这种行为很不寻常，但并不一定说明存在欺诈行为。在这种情况下，客户可能只是需要进行异常大额的提款。这些误报可能会触发不必要的调查和延迟，从而导致客户满意度降低。

人工智能驱动的欺诈检测的优势

  • 改进的模式识别：AI 系统非常擅长摄取大量数据，以识别复杂和晦涩的模式。通过采用更广阔的视角，AI 系统可以更准确地识别异常活动。
  • 大规模可扩展性：通过自动化，AI 系统可以监控远远超出人类管理能力的海量交易行为。人工智能驱动式欺诈检测能够进行实时分析，相比传统方法响应速度更快。
  • 适应性：AI 算法经过训练后，就能不断学习。随着 AI 系统持续运行，它们能够通过学习与适应，不断提升识别新型欺诈的能力，并增强防范效能。

人工智能驱动式欺诈检测的弊端

  • 数据依赖：AI 模型需要海量数据来训练、学习和成长。这些数据必须是有来源的或创建的（合成数据），但也必须经过整理。给定 AI 模型的准确性取决于训练数据的质量。
  • 实施复杂：将 AI 系统集成到现有系统可能比较困难。虽然从长远来看 AI 系统可以节省资金，但它们也可能需要大量的初始投资。

银行业中 AI 欺诈检测的用例

自实施以来，各金融机构和银行已经发现重要证据，支持越来越多地采用 AI 欺诈检测。通过使用先进的长短期记忆 (LSTM) AI 模型，American Express 得以将欺诈检测提高 6%。此外，PayPal 通过在全球范围内全天候运行的 AI 系统，将实时欺诈检测能力提高了 10%

在实践中，银行业 AI 欺诈检测的用例很多，而且还在不断增加，包括以下方面。

加密币追踪

加密货币是去中心化的，被认为在某种程度上是匿名的，因其难以追踪而受到欺诈者的青睐。AI 防欺诈工具可以监控区块链交易，识别快速资金转移等异常行为，并跟踪被盗或非法支付。
验证聊天机器人

当集成到在线平台时，人工智能驱动聊天机器人可以做的不仅仅是客户服务。通过分析语言模式和用户行为，聊天机器人可以根据已知的对话标记来识别网络钓鱼企图或身份窃贼，从而找出骗子。
电子商务欺诈检测

银行可以使用 AI 系统，通过分析客户行为、购买历史记录和设备信息（例如位置），标记任何偏离历史模式的交易，从而保护客户并防止欺诈性电子商务购买。他们还可以使用计算机视觉、逻辑和推理来识别可疑网站，并在用户从信誉不良的商店购物之前警告用户。

银行业 AI 欺诈检测面临的挑战

作为一项革命性技术，AI 欺诈检测已经对银行业产生了巨大影响，并可能具有更大的潜力。但是，尽管 AI 带来了许多优势，但这项新技术并非没有挑战。

幻觉和错误

AI 系统每天都在进步，但并非万无一失。AI 模型可能频繁生成不准确的结果，即幻觉。在银行业，可以通过创建为非常具体的任务设计的超专业模型来减少不准确的结果，但这类模型限制了 AI 的潜在价值。虽然幻觉不会常见到导致 AI 无法使用的程度，但提高准确性对于 AI 在银行欺诈防范方面的发展非常关键。

偏见

数据分析中的偏见自科学诞生以来就是一个问题，早在计算机技术出现之前就存在。不幸的是，该问题无法彻底解决。在金融服务的敏感领域，已经做了大量工作来消除贷款行为和账户保护中的偏见和歧视。消除可能有偏倚的技术人员构建的 AI 模型中的偏见是一项关键挑战，而该挑战必须得到妥善应对，以避免基于性别、种族、残障和宗教等因素的歧视。

合规性

数据隐私治理问题在银行业至关重要。AI 模型需要访问海量数据，而必须以符合道德规范的方式获取和处理这些数据。此外，还要认真考虑 AI 的实施，以避免违反任何现有的数据隐私法规。确实，随着这项新技术的发展，立法者和监管方可能需要评估和更新我们当前的监管环境，以确保客户隐私的安全。