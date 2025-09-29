什么是加密？

数据加密是一种将数据从明文（未加密）转换为密文（加密）的方法。 用户可以使用加密密钥访问加密数据，使用解密密钥访问解密数据。
用数字加密保护您的数据

大量敏感信息在云端或连接的服务器上在线管理和存储。 加密使用网络安全来防御恶意软件勒索软件等暴力破解和网络攻击。 数据加密的工作原理是保护云端和计算机系统上传输的数字数据。 有两种数字数据，一种是传输的数据（也称为动态数据），另一种是存储的数字数据（也称为静态数据）。

现代加密算法已取代过时的数据加密标准以保护数据。 这些算法保护信息并推动安全计划，包括完整性、认证和不可抵赖性。 这些算法首先对消息进行认证以验证来源。 接下来， 算法将检查完整性，以验证内容是否未被更改。 最后，不可抵赖性防止发送方否认发送过消息。
数据加密类型：非对称加密与对称加密

有几种不同的加密方法，每种方法都考虑到了不同的安全性和安全性需求。 数据加密主要有两种方法：非对称加密和对称加密。

 非对称加密方法：

非对称加密，也称为公钥加密，使用两个单独的非对称加密密钥来加密和解密数据。 我们将这两个密钥称为“公钥”和“私钥”。

常见的非对称加密方法：

  • RSA：RSA 以计算机科学家 Ron Rivest、Adi Shamir 和 Leonard Adleman 的名字命名，是一种流行算法，分别使用公钥加密数据和私钥解密数据，从而保证数据传输安全。
  • 公钥基础设施 (PKI)：PKI 是一种通过颁发和管理数字证书来管理加密密钥的方法。

 

 对称加密方法：

对称加密仅使用一个对称密钥来加密明文和解密密文。

常见的对称加密方法：

  • 数据加密标准 (DES)：DES 是一种低级加密分组密码算法，它将纯文本转换为 64 位块，并使用 48 位密钥将 64 块位转换为密文。 
  • 三重 DES：三重 DES 通过加密、解密、再加密数据来进行三次 DES 加密。
  • 高级加密标准 (AES)：AES 通常被称为数据加密的黄金标准，作为美国政府标准在全球范围内使用。
  • Twofish：Twofish 被认为是最快的一种加密算法，可以免费使用。
数据加密的好处

随着越来越多的组织转向混合和多云环境，人们越来越关注公共云安全以及在不同复杂环境中的数据保护问题。 企业内的数据加密和加密密钥管理有助于保护本地和云上的数据。

云服务提供商 (CSP) 可能要负责云自身的安全，但客户要负责云上内容的安全，特别是数据安全。 组织的敏感数据必须受到保护，同时允许授权用户执行其工作职能。 这种保护不仅仅是加密数据，还应提供强大的加密密钥管理、访问控制和审计日志记录功能。

健全的数据加密和密钥管理解决方案应提供：

  • 用于数据加密和加密密钥策略和配置的集中式管理控制台
  • 在文件、数据库和应用程序级别对本地和云数据进行加密
  • 基于角色和基于组的访问控制和审核日志记录，以帮助解决合规问题
  • 本地和云加密密钥的自动化密钥生命周期流程
有效的数据加密
全新同态加密工具包

IBM © 将 11 年的密码学研究整合为一个精简版全同态加密 (FHE) 工具包，适用于 Mac OS 和 iOS。
IBM Blockchain Platform 2.5

新推出的 IBM Blockchain Platform 2.5 多方网络包含旨在改进 IBM Blockchain Platform 的最新创新。
IBM Z 增强功能

IBM z15™ 的 IBM Fibre Channel Endpoint Security 通过普遍加密技术帮助保护传输中的数据，无需耗费财力更改应用。
