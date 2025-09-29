大量敏感信息在云端或连接的服务器上在线管理和存储。 加密使用网络安全来防御恶意软件和勒索软件等暴力破解和网络攻击。 数据加密的工作原理是保护云端和计算机系统上传输的数字数据。 有两种数字数据，一种是传输的数据（也称为动态数据），另一种是存储的数字数据（也称为静态数据）。

现代加密算法已取代过时的数据加密标准以保护数据。 这些算法保护信息并推动安全计划，包括完整性、认证和不可抵赖性。 这些算法首先对消息进行认证以验证来源。 接下来， 算法将检查完整性，以验证内容是否未被更改。 最后，不可抵赖性防止发送方否认发送过消息。