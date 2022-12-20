补丁管理可创建将新补丁应用于 IT 资产的集中流程。这些补丁可以提升安全性、增强性能和提高生产力。

安全更新



安全补丁往往通过修复特定漏洞来解决特定的安全风险。



黑客经常以未打补丁的资产为目标，因此如果未能应用安全更新，可能会导致企业面临安全漏洞。例如，2017 年的 WannaCry 勒索软件通过 Microsoft Windows 的一个漏洞传播（该漏洞的补丁已发布）。网络罪犯攻击了管理员疏于应用补丁的网络，感染了 150 个国家或地区超过 20 万台计算机。



功能更新



一些补丁能够为应用程序和设备带来新功能。这些更新可以提升资产性能和用户生产力。



错误修复



错误修复能够解决硬件或软件的小问题。这些问题通常不会导致安全问题，但确实会影响资产性能。



最大限度减少停机时间



大多数企业发现，在每项资产一有补丁可用时就立即下载并应用每个补丁是不切实际的。这是因为打补丁需要停机。用户必须停止工作、注销，然后重新启动关键系统，才能应用补丁。

在正式的补丁管理流程中，组织能够优先处理关键更新。企业可以受益于这些补丁，同时最大限度减少对员工工作流的干扰。

法规一致性



根据《通用数据保护条例》(GDPR)、《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 和《支付卡行业数据安全标准》(PCI-DSS) 等法规，公司必须遵循特定的网络安全实践。补丁管理可以帮助组织确保关键系统符合这些要求。

