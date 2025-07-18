对于企业而言，Web 安全对于防止代价高昂的网络攻击（例如恶意软件、网络钓鱼、分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击等）至关重要；这些攻击可能会破坏核心业务实践并造成灾难性的声誉损害。

网络罪犯未经授权访问组织数据和资源（又称“攻击面”漏洞）的途径已呈指数级增长。如果运用得当，Web 安全就能保护企业所依赖的 Web 应用程序免受各种恶意活动的侵扰。这类活动既包括可能导致数据被盗的恶意软件和网络钓鱼等基础攻击，也包括针对数百万用户且足以令企业运营瘫痪数日的复杂网络攻击。

Web 安全解决方案通常涉及多种技术组合，包括防火墙、防病毒软件和应用程序编程接口 (API) 安全工具。它们还会采用更先进的手段，借助云计算、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等新技术来防范更广泛的恶意活动。

随着网络攻击的数量和复杂性逐年增加，对 Web 安全解决方案的需求也在迅速增加。根据最近的一份报告，全球市场正以近 13% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2030 年将达到 5,000 亿美元。1

仅以基于 Web 的软件应用安全解决方案为重点的应用程序安全市场的 CAGR 就略高于 14%，到 2030 年将可能达到 250 亿美元。2