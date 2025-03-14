黑客越来越多地以用户的凭据为目标，闯入公司网络并造成严重破坏。事实上，根据 IBM 数据泄露成本报告，失窃凭据是数据泄露背后最常见的攻击媒介。

许多组织采用生物身份认证来帮助阻止此类网络攻击并保护用户帐户。由于生物特征信息与一个人是谁有关，因此与其他凭据（例如密码和安全令牌）相比，生物特征信息通常更难被窃取或伪造。

生物识别技术还可以提供更便捷的用户体验，因为人们不必记住任何事情或携带特殊物品来证明自己的身份。生物识别技术有助于实现无密码身份验证，这比其他类型的身份验证更安全、更简单。