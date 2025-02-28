CIAM 位于客户体验与网络安全的交叉点。

组织使用 CIAM 解决方案在其数字生态系统（从网站和移动应用程序到物联网 (IoT) 设备等）中创建一致的品牌化用户注册和登录体验。CIAM 工具还有助于自动化和简化生态系统中每个环节的客户数据收集，使组织能够为每位客户提供明确的用户身份。无论用户走到哪里，他们看到的都是同一个登录门户和用户帐户。

同时，CIAM 工具通过实施身份验证、多重身份验证和异常检测等安全控制，保护客户的帐户和个人数据免受欺诈和滥用。

早期的 CIAM 解决方案只专注于消费者身份。一些 CIAM 工具已发展到支持组织员工队伍以外的各类用户（包括合作伙伴、供应商、居民和企业对企业 (B2B) 客户）的身份生命周期管理。