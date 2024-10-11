大多数数据仓库都使用 OLAP 系统来支持分析。OLAP 软件可以从数据仓库等统一、集中的数据存储中对大量数据进行高速多维分析。



一项业务数据通常有多个维度。例如，销售数据可能包括与地点（地区、国家和商店）、时间（年、月、周和日）或产品（品牌、类型）相关的多个维度。

在传统的关系数据库中，数据以行列表的形式组织，这些表每次只能表示两个维度，即行一个维度，列一个维度。这可能会使分析变得繁琐。

然而，OLAP 系统允许用户同时沿多个维度分析数据，从而实现更快的处理速度和更有见地的分析。OLAP 的常见用途包括数据挖掘和其他商业智能应用程序、复杂的分析计算、预测场景、预算编制和预测规划。

OLAP 不同于在线交易处理或 OLTP。OLTP 系统实时跟踪大量用户进行的大量交易。OLTP 和 OLAP 之间的主要区别在于，OLTP 系统主要是为获取数据而设计的，而 OLAP 系统则分析已经获取的数据。

OLTP 系统通常使用关系数据库来记录交易，例如：



银行业务和 ATM 交易

电子商务和店内购物

酒店和机票预订

虽然数据仓库一般不涉及 OLTP 系统，但 OLTP 系统记录在数据库中的数据通常会被传送到仓库，由 OLAP 系统进行分析。