基本的商业会计实践可以追溯到 14 世纪，当时威尼斯投资者使用复式簿记、损益表和资产负债表跟踪他们在亚洲的贸易考察。 英文的 “budget” 一词来源于古法语单词 “bougette”，意思是“小钱包”。 英国政府在 18 世纪中期开始使用“开放预算”一词，当时的财政大臣提交了年度财务报表。 到 19 世纪末，企业开始定期使用“预算”一词来表示其财务状况。

现代商业预测开始于 20 世纪 30 年代，为了应对经济大萧条带来的的破坏。 开发了新型统计和统计分析，可以帮助企业更好地预测未来。 咨询公司应运而生，以帮助公司使用这些新的预测工具。

会计和预测在 20 世纪初期很困难，因为它们依赖于费力的手写方程、分类帐和电子表格。 20 世纪 60 年代大型计算机和 80 年代个人计算机的出现加速了这一过程。 Microsoft Excel 等软件应用程序在财务报告中广受欢迎。 然而，当各个部门或个人需要协作处理报表时，Excel 程序和电子表格容易出现输入错误和麻烦。

到 21 世纪初，公司获得了不断增长的运营数据源，以及公司交易系统之外的信息，如天气、社会舆情和经济计量数据。 大量可用于预测的数据需要更复杂的软件工具来处理。

出现了许多规划软件包来处理这种数据复杂性，使规划、预算和预测更快、更容易——用于处理和协作。 通过从数据中自动提取预测性洞察，公司可以识别不断变化的趋势，并拥有先见之明，及时作出决策，而不会后知后觉，错过商机。

如今，基于云的系统正在成为标准，提供了更大的灵活性、安全性并节约了成本，帮助企业以更少的错误产生准确的预测和预算。

尽管取得了这些进步，企业仍然相当依赖传统的电子表格。1 70% 的企业表示，他们十分依赖电子表格报告，只有 16% 的企业使用内部专业软件，仅有 10% 的企业使用云软件进行规划。

许多企业仍然根据年度计划和预算制定策略，这是一个多世纪前发展起来的管理技术。 但在当今竞争更加激烈的环境中，组织正在认识到，计划、预算和预测需要反映当前的现实状况，而不是两个、三个或更多季度前的状况。 连续规划和滚动预测正在成为一种广泛使用的方法，用于在一年中每季度甚至每月频繁更新计划、预算和预测。 这些方法帮助管理人员在竞争对手之前发现发展趋势——帮助他们在定价、产品组合、资本分配甚至人员配备水平方面做出更明智、更灵活的决策。