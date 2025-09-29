规划、预算和预测

有效适应当今瞬息万变的商业环境
正在看数据的女士
什么是规划、预算和预测？

规划、预算和预测通常分为三个步骤，用于确定和规划组织的短期和长期财务目标：

  • 规划为企业的财务目标提供框架——通常是未来三到五年。
  • 预算详细说明了将如何按月执行计划，并涵盖收入、支出、潜在现金流和债务减少等项目。 传统上，公司会指定一个财年并为该年度制定预算。 它可能会根据实际收入调整预算或比较实际财务报表，以确定它们接近或超过预算的程度。
  • 预测根据历史数据和当前市场条件，预测组织在未来几个月或几年内有望带来多少收入。 预测通常会随着新信息的出现而调整。

该流程通常由首席财务官 (CFO) 和财务部门管理。 然而，该定义可以扩展到组织规划的所有领域，包括：财务规划和分析、供应链规划、销售规划、劳动力规划和营销规划。
这些过程的演进

基本的商业会计实践可以追溯到 14 世纪，当时威尼斯投资者使用复式簿记、损益表和资产负债表跟踪他们在亚洲的贸易考察。 英文的 “budget” 一词来源于古法语单词 “bougette”，意思是“小钱包”。 英国政府在 18 世纪中期开始使用“开放预算”一词，当时的财政大臣提交了年度财务报表。 到 19 世纪末，企业开始定期使用“预算”一词来表示其财务状况。

现代商业预测开始于 20 世纪 30 年代，为了应对经济大萧条带来的的破坏。 开发了新型统计和统计分析，可以帮助企业更好地预测未来。 咨询公司应运而生，以帮助公司使用这些新的预测工具。

会计和预测在 20 世纪初期很困难，因为它们依赖于费力的手写方程、分类帐和电子表格。 20 世纪 60 年代大型计算机和 80 年代个人计算机的出现加速了这一过程。 Microsoft Excel 等软件应用程序在财务报告中广受欢迎。 然而，当各个部门或个人需要协作处理报表时，Excel 程序和电子表格容易出现输入错误和麻烦。

到 21 世纪初，公司获得了不断增长的运营数据源，以及公司交易系统之外的信息，如天气、社会舆情和经济计量数据。 大量可用于预测的数据需要更复杂的软件工具来处理。

出现了许多规划软件包来处理这种数据复杂性，使规划、预算和预测更快、更容易——用于处理和协作。 通过从数据中自动提取预测性洞察，公司可以识别不断变化的趋势，并拥有先见之明，及时作出决策，而不会后知后觉，错过商机。

如今，基于云的系统正在成为标准，提供了更大的灵活性、安全性并节约了成本，帮助企业以更少的错误产生准确的预测和预算。

尽管取得了这些进步，企业仍然相当依赖传统的电子表格。1 70% 的企业表示，他们十分依赖电子表格报告，只有 16% 的企业使用内部专业软件，仅有 10% 的企业使用云软件进行规划。

许多企业仍然根据年度计划和预算制定策略，这是一个多世纪前发展起来的管理技术。 但在当今竞争更加激烈的环境中，组织正在认识到，计划、预算和预测需要反映当前的现实状况，而不是两个、三个或更多季度前的状况。 连续规划和滚动预测正在成为一种广泛使用的方法，用于在一年中每季度甚至每月频繁更新计划、预算和预测。 这些方法帮助管理人员在竞争对手之前发现发展趋势——帮助他们在定价、产品组合、资本分配甚至人员配备水平方面做出更明智、更灵活的决策。
为什么这些过程很重要

创建和实施完善的规划、预算和预测流程可帮助组织建立更准确的财务报告和分析——可能产生更准确的预测并最终实现收入增长。 它的重要性在当今的商业环境中更为重要，因为破坏性的竞争对手甚至正在进入最传统的行业。

当企业将数据和分析与完善的规划和预测最佳实践结合起来时，他们可以增强策略决策能力，并可以获得更准确的计划和更及时的预测。 总体而言，这些工具和实践可以节省时间、减少错误、促进协作并培养更加规范的管理文化，提供真正的竞争优势。

具体而言，公司能够：

  • 快速更新规划和预测，以应对新的威胁和机遇；尽早确定风险领域，以便在问题严重之前予以纠正
  • 识别和分析发生的变化带来的影响
  • 加强业务计划和财务计划之间的联系
  • 更好地规划和预测现金流
  • 加强计划参与者之间的沟通和协作
  • 针对一系列可能发生的事件，始终如一地提供及时、可靠的计划和预测以及应急计划
  • 分析与计划的差异和偏差，并及时采取改正措施
  • 创建专门用于增长的预算，并对可以花费的金额有信心
  • 更准确地管理销售渠道，同时根据目标跟踪绩效
  • 根据硬数据做出更自信的战略决策，而不是希望或猜测
  • 基于多个数据源和复杂的分析，向潜在投资者和贷款机构提供组织未来发展轨迹的证据
先进的软件解决方案可以提供帮助

预算、计划和预测软件可以作为现成的解决方案购买，也可以作为大型综合企业绩效管理 (CPM) 解决方案的一部分购买。

先进的软件解决方案使得组织能够：

  • 通过交互式、自助式仪表板和可视化功能测量和监控性能
  • 通过对维度丰富的数据进行高保真分析，检查根本原因
  • 评估趋势并根据内部或外部数据自动进行预测
  • 快速执行假设情景建模，并创建及时、可靠的计划和预测

当从业者遵循公认的最佳实践时，规划更容易、更有效。 支持这些实践的软件解决方案可以提高信息的及时性和可靠性，并增加整个组织关键人员的参与，尤其是前线的人员。

领先的公司已经转向解决整个规划周期（数据收集、建模、分析和报告）的解决方案，这些解决方案基于具有精益基础设施要求的通用规划平台。 此类平台可以处理各种各样的业务功能，从以预算为中心的财务任务到，例如，针对具有数千个 SKU（库存单位）的零售环境的以供应链为中心的规划。

IBM 等公司提供全面、集成的软件解决方案，以简化规划、预算和预测过程。 其逻辑是，为了适应当今快速变化的业务条件，一个组织需要一个解决方案，该解决方案可以为其所有数据创建一个真实性和可见性的单一来源。 这些解决方案可以远远扩展到业务的财务方面，成为整个企业的强大预测引擎。 借助这些敏捷规划和探索性分析软件解决方案——无论是在云端还是在本地——公司都可以更快、更敏捷、更有远见地执行规划、预算和预测。

 
获取洞察：如何选择正确的解决方案

评估和选择规划、预算和预测软件是一项复杂的任务。 它需要仔细考虑软件的功能、它对规划过程的价值以及它支持规划最佳实践的能力。 还有一些其他因素，例如供应商的可靠性和支持、用户社区的联系以及销售完成后对客户成功的承诺。

IBM 分析 最近发布了一项指南，帮助组织评估规划、预算和预测软件--确定需要寻找的关键品质：

  • 适应性。 您能否根据业务部门的输入快速更改模型并频繁地重新预测？ 您能否根据需要经常更新计划？
  • 及时地。 您的信息是否总是最新的，因为用户直接向中央规划数据库提供信息？ 您的合并和汇总是否自动完成以轻松满足最后期限？
  • 集成地。 您的规划、分析、工作流和报告功能是否驻留在一个通用平台上，从而减少维护“影子”规划系统的需要？
  • 协作的。 您的解决方案是基于网络的吗？ 是否启用随时随地参与，有安全连接？
  • 自助服务。 用户是否能够在没有 IT 协助的情况下访问数据并执行复杂的分析？ 您是否能够使用熟悉的电子表格界面来加快用户适应速度并加快价值实现？
  • 企业级数据容量。 您的解决方案是否能够在不限制多维数据集大小的情况下处理大量数据？ 一些解决方案不能很好地处理“数据稀疏性”——强制将数据拆分为多个多维数据集进行分析，从而导致版本控制问题。
  • 高效。 您的经理是否能够花更少的时间管理数据而更多时间管理业务？
  • 相关的。 您是否能够为不同的用户角色自定义视图，以帮助提高采用率和流程所有权？ 您是否具有支持对所有相关业务驱动因素建模的公式功能？
  • 准确的。 您的计划是否包含由于断开的链接、陈旧的数据、不正确的汇总和缺少组件而导致的错误？

关键不仅是评估产品特性和功能，还要评估组织内不同用户将如何实施这些特性。 重要的是要测试将由财务、运营、人力资源和销售等众多利益相关者使用的任何规划解决方案。

 
相关案例研究
停车场的俯视图
Mawgif
了解中东最大的停车设施运营商之一如何使用 IBM Planning Analytics 来提供更好的自动化和多维分析能力以及成本优势。
建筑
ARDIC
了解这家房地产开发商如何利用 IBM 技术增强其核心规划、预测和项目管理能力，以提高盈利能力。
陈列在待售容器中的各种切开的水果
Novolex
了解该公司如何使用 IBM 计划分析为工程、营销、销售和运营提供月报和周报。
产品
IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics 为您的企业提供自动执行规划、预算编制和预测的一站式解决方案。

 了解产品
IBM Cognos Analytics

利用 IBM Cognos Analytics，获得渴望的自主权，在所需的受监管可信环境中查找、探索和分享洞察。

 了解产品 开始免费试用
IBM Cognos Controller

一个全面的解决方案，为简化的最佳做法财务整合和报告提供强大的功能和灵活性。

 了解产品
资源 规划、预算和预测的未来
了解公司如何提供可靠的业务预测和优化资源配置。(2 MB)
用电子表格进行规划？ 一个流行的工具亟需帮助
了解电子表格作为规划工具的五个常见缺点。( 769 KB)
规划、预算和预测：软件选择指南
发现将数据和分析与成熟的规划和预测最佳实践相结合的好处。(352 KB)
了解如何综合信息、发现趋势和提供洞察，以改进整个企业的决策。