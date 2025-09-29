规划、预算和预测通常分为三个步骤，用于确定和规划组织的短期和长期财务目标：
该流程通常由首席财务官 (CFO) 和财务部门管理。 然而，该定义可以扩展到组织规划的所有领域，包括：财务规划和分析、供应链规划、销售规划、劳动力规划和营销规划。
基本的商业会计实践可以追溯到 14 世纪，当时威尼斯投资者使用复式簿记、损益表和资产负债表跟踪他们在亚洲的贸易考察。 英文的 “budget” 一词来源于古法语单词 “bougette”，意思是“小钱包”。 英国政府在 18 世纪中期开始使用“开放预算”一词，当时的财政大臣提交了年度财务报表。 到 19 世纪末，企业开始定期使用“预算”一词来表示其财务状况。
现代商业预测开始于 20 世纪 30 年代，为了应对经济大萧条带来的的破坏。 开发了新型统计和统计分析，可以帮助企业更好地预测未来。 咨询公司应运而生，以帮助公司使用这些新的预测工具。
会计和预测在 20 世纪初期很困难，因为它们依赖于费力的手写方程、分类帐和电子表格。 20 世纪 60 年代大型计算机和 80 年代个人计算机的出现加速了这一过程。 Microsoft Excel 等软件应用程序在财务报告中广受欢迎。 然而，当各个部门或个人需要协作处理报表时，Excel 程序和电子表格容易出现输入错误和麻烦。
到 21 世纪初，公司获得了不断增长的运营数据源，以及公司交易系统之外的信息，如天气、社会舆情和经济计量数据。 大量可用于预测的数据需要更复杂的软件工具来处理。
出现了许多规划软件包来处理这种数据复杂性，使规划、预算和预测更快、更容易——用于处理和协作。 通过从数据中自动提取预测性洞察，公司可以识别不断变化的趋势，并拥有先见之明，及时作出决策，而不会后知后觉，错过商机。
如今，基于云的系统正在成为标准，提供了更大的灵活性、安全性并节约了成本，帮助企业以更少的错误产生准确的预测和预算。
尽管取得了这些进步，企业仍然相当依赖传统的电子表格。1 70% 的企业表示，他们十分依赖电子表格报告，只有 16% 的企业使用内部专业软件，仅有 10% 的企业使用云软件进行规划。
许多企业仍然根据年度计划和预算制定策略，这是一个多世纪前发展起来的管理技术。 但在当今竞争更加激烈的环境中，组织正在认识到，计划、预算和预测需要反映当前的现实状况，而不是两个、三个或更多季度前的状况。 连续规划和滚动预测正在成为一种广泛使用的方法，用于在一年中每季度甚至每月频繁更新计划、预算和预测。 这些方法帮助管理人员在竞争对手之前发现发展趋势——帮助他们在定价、产品组合、资本分配甚至人员配备水平方面做出更明智、更灵活的决策。
创建和实施完善的规划、预算和预测流程可帮助组织建立更准确的财务报告和分析——可能产生更准确的预测并最终实现收入增长。 它的重要性在当今的商业环境中更为重要，因为破坏性的竞争对手甚至正在进入最传统的行业。
当企业将数据和分析与完善的规划和预测最佳实践结合起来时，他们可以增强策略决策能力，并可以获得更准确的计划和更及时的预测。 总体而言，这些工具和实践可以节省时间、减少错误、促进协作并培养更加规范的管理文化，提供真正的竞争优势。
具体而言，公司能够：
预算、计划和预测软件可以作为现成的解决方案购买，也可以作为大型综合企业绩效管理 (CPM) 解决方案的一部分购买。
先进的软件解决方案使得组织能够：
当从业者遵循公认的最佳实践时，规划更容易、更有效。 支持这些实践的软件解决方案可以提高信息的及时性和可靠性，并增加整个组织关键人员的参与，尤其是前线的人员。
领先的公司已经转向解决整个规划周期（数据收集、建模、分析和报告）的解决方案，这些解决方案基于具有精益基础设施要求的通用规划平台。 此类平台可以处理各种各样的业务功能，从以预算为中心的财务任务到，例如，针对具有数千个 SKU（库存单位）的零售环境的以供应链为中心的规划。
IBM 等公司提供全面、集成的软件解决方案，以简化规划、预算和预测过程。 其逻辑是，为了适应当今快速变化的业务条件，一个组织需要一个解决方案，该解决方案可以为其所有数据创建一个真实性和可见性的单一来源。 这些解决方案可以远远扩展到业务的财务方面，成为整个企业的强大预测引擎。 借助这些敏捷规划和探索性分析软件解决方案——无论是在云端还是在本地——公司都可以更快、更敏捷、更有远见地执行规划、预算和预测。
评估和选择规划、预算和预测软件是一项复杂的任务。 它需要仔细考虑软件的功能、它对规划过程的价值以及它支持规划最佳实践的能力。 还有一些其他因素，例如供应商的可靠性和支持、用户社区的联系以及销售完成后对客户成功的承诺。
IBM 分析 最近发布了一项指南，帮助组织评估规划、预算和预测软件--确定需要寻找的关键品质：
关键不仅是评估产品特性和功能，还要评估组织内不同用户将如何实施这些特性。 重要的是要测试将由财务、运营、人力资源和销售等众多利益相关者使用的任何规划解决方案。
