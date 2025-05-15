湖仓一体是一个数据平台，它结合了具备灵活数据存储功能的数据湖和搭载高性能分析功能的数据仓库。

数据湖和数据仓库通常协同使用。数据湖充当新数据的汇集系统，而数据仓库则将下游结构应用于数据。

然而，要协调这些系统来提供可靠的数据可能会耗费大量的时间和资源。处理时间过长会导致数据过时，而额外的 ETL（提取、转换、加载）层会造成数据质量风险。

湖仓一体弥补了数据仓库和数据湖的缺陷，具有形成更优数据管理系统的能力。它们将数据仓库的数据结构与数据湖的低成本存储以及灵活性相结合。

借助湖仓一体，数据团队能够统一不同的数据系统，加速数据处理以进行更高级的分析（例如机器学习 (ML)），从而有效地访问大数据并提高数据质量。