什么是湖仓一体？

标签
分析 人工智能
2025 年 5 月 15 日

作者

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Alice Gomstyn

IBM Content Contributor

什么是湖仓一体？

湖仓一体是一个数据平台，它结合了具备灵活数据存储功能的数据湖和搭载高性能分析功能的数据仓库

数据湖和数据仓库通常协同使用。数据湖充当新数据的汇集系统，而数据仓库则将下游结构应用于数据。

然而，要协调这些系统来提供可靠的数据可能会耗费大量的时间和资源。处理时间过长会导致数据过时，而额外的 ETL（提取、转换、加载）层会造成数据质量风险。

湖仓一体弥补了数据仓库和数据湖的缺陷，具有形成更优数据管理系统的能力。它们将数据仓库的数据结构与数据湖的低成本存储以及灵活性相结合。

借助湖仓一体，数据团队能够统一不同的数据系统，加速数据处理以进行更高级的分析（例如机器学习 (ML)），从而有效地访问大数据并提高数据质量。

湖仓一体的诞生

湖仓一体的存在是为了解决数据仓库和数据湖的挑战，并将其优势融入同一数据架构

例如，无论是存储还是转换企业数据，数据仓库的性能都比数据湖更高。然而，数据仓库需要严格的架构模式（通常为星形模式和雪花模式）。

因此，数据仓库不适用于非结构化或半结构化数据，而这些数据对于人工智能 (AI) 和 ML 用例至关重要；其扩展能力也会受到限制。

另一方面，数据湖允许组织将来自不同数据源的所有数据类型——结构化数据非结构化数据和半结构化数据汇总到同一位置。它们拥有更具可扩展性和成本效益的数据存储能力，但缺乏内置数据处理工具。

湖仓一体融合了数据仓库和数据湖的特性。它们利用云对象存储以低成本存储任意格式的数据。而且，云存储之上还设有仓库式分析基础架构，以支持高性能查询、近乎实时的分析和商业智能 (BI) 任务。

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数据仓库、数据湖与湖仓一体

数据仓库、数据湖和湖仓一体都是数据存储库，但存在关键差异。它们通常在集成数据架构中一起使用，以支持各种用例。

数据仓库

数据仓库将多个来源的原始数据收集到一个中央存储库中，并将其组织到一个关系数据库基础结构中。该数据管理系统主要支持数据分析和商业智能应用程序，例如企业报告。

该系统使用 ETL 流程来提取、转换数据并将其加载到目的地。然而，随着数据源的数量和数据量的不断增长，其低效率和高成本的缺陷会愈发明显。

传统上，数据仓库通常托管在本地大型机上。但如今，许多数据仓库都托管在云中，并作为云服务提供。

数据湖

数据湖最初是基于 Apache Hadoop 等大数据平台构建的。但现代数据湖的核心是云对象存储服务，它可以存储所有类型的数据。常见的服务包括 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Microsoft Azure Blob Storage、Google Cloud Storage 和 IBM Cloud Object Storage。

由于企业主要生成非结构化数据，这种存储能力成为关键优势。它能支持更多数据科学人工智能 (AI) 项目，进而推动全组织范围内更创新的洞察分析与更优的决策。

然而，数据湖的规模和复杂性可能需要更多技术用户的专业能力，例如数据科学家和数据工程师。此外，由于数据治理发生在这些系统的下游，因此数据湖很容易出现数据孤岛，进而演变成数据沼泽（因管理不善而难以访问良好数据）。

数据湖仓一体

湖仓一体可以解决数据仓库和数据湖的核心挑战，从而为组织提供更理想的数据管理解决方案。它们利用云对象存储为各种数据类型提供快速、低成本的存储方案，同时还具备高性能分析功能。组织可以将湖仓一体与现有的数据湖和数据仓库结合使用，而无需完全拆除和重建。

湖仓一体的优势

湖仓一体为用户带来了多项关键优势，包括：

  • 减少数据冗余
  • 降低成本
  • 支持各种工作量
  • 改善数据治理
  • 增强可扩展性
  • 实现实时流式传输

减少数据冗余

单一数据存储系统可构建精简的平台，满足所有业务数据需求，并减少数据重复。湖仓一体还能简化端到端的数据可观察性，这一目标可通过减少经数据管道进入各系统的数据量来实现。

降低成本

湖仓一体利用较低的云对象存储成本，因此相比数据仓库更具成本效益。此外，湖仓一体的混合架构无需维护多个数据存储系统，从而降低了运营成本。

支持多种工作量

湖仓一体适用于数据管理生命周期中的不同用例。它们还支持商业智能数据驱动的可视化工作流或更复杂的数据科学工作流。

改善数据治理

湖仓一体架构缓解了数据湖的治理问题。例如，当数据被采集和上传时，湖仓一体可以确保它满足定义的模式要求，从而减少下游数据质量问题。

增强可扩展性

在传统的数据仓库中，计算和存储耦合在一起，湖仓一体将存储和计算分开，允许数据团队访问相同的数据存储，同时对不同的应用程序使用不同的计算节点。这种解耦带来了更高的可扩展性和灵活性。

实现实时流式传输

湖仓一体专为适应当今的业务和技术需求而构建。许多数据源包含来自设备的实时流数据，例如物联网设备。湖仓一体系统通过实时数据摄取来支持这些数据源。

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Delta Lake 是什么？

Delta Lake 由 Databricks 于 2016 年开发，作为一种开源数据存储格式，结合了 Apache Parquet 数据文件与可靠的元数据日志。这种格式为数据湖添加了关键的数据管理功能，例如模式执行、时间旅行和 ACID 事务。（ACID 代表“原子性、一致性、隔离性和耐久性”，这些都是定义事务以确保数据完整性的关键属性。）

这些功能有助于提高数据湖的可靠性和直观性。它们还允许用户在数据湖上运行结构化查询语言 (SQL) 查询、分析工作量和其他活动，从而简化商业智能数据智能 (DI)、AI 和 ML。

Delta Lake 于 2019 年开源。此后，湖仓一体通常通过在数据湖之上构建 Delta Lake 存储层，再与 Apache SparkHive 等数据处理引擎整合来创建。

支持开源的湖仓一体通常被称为“开放式湖仓一体”。其他开放表格式包括 Apache Iceberg （用于海量分析表的高性能格式）以及 Apache Hudi（专为增量数据处理而设计）。

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湖仓一体架构的层级

湖仓一体的架构通常由五层组成：

  • 摄取层
  • 存储层
  • 元数据层
  • API 层
  • 消费层

摄取层

第一层负责从各种来源收集数据，并将其转换为湖仓一体能够存储和分析的数据格式。摄取层可以使用协议与内部和外部源（如数据库管理系统NoSQL 数据库和社交媒体）连接。

存储层

在这一层中，结构化、非结构化和半结构化数据集以开源文件格式（例如 Parquet 或优化行列式 (ORC)）存储。该层体现了湖仓一体的核心优势——以合理成本接纳所有数据类型。

元数据层

元数据层是一个统一的目录，可为湖存储中的每个对象提供元数据，帮助组织和提供有关系统中数据的信息。该层还提供 ACID 事务、文件缓存和索引，以加快查询速度。用户可以在此执行预定义模式，从而实现数据治理和审计功能。

API 层

湖仓一体使用应用程序编程接口 (API) 来增强任务处理能力并进行更高级的分析。具体来说，这一层为消费者和/或开发人员提供了在抽象层面上使用一系列语言和库（例如 TensorFlow）的机会。这些 API 针对数据资产消耗进行了优化。

数据消费层

湖仓一体架构的最后一层负责托管应用程序和工具，以便访问存储于湖中的所有元数据和数据。它面向整个组织的用户开放了数据访问权限，使其能够利用湖仓来执行商业智能仪表板、数据可视化和机器学习作业等任务。

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