在数据流入数据存储库之前，通常要进行一些数据处理。这包括数据转换，例如过滤、屏蔽和聚合，以确保适当的数据整合和标准化。当数据集的目标是关系数据库时，这一点尤为重要。这种类型的数据存储库有一个已定义的模式，需要对齐，即匹配数据列和类型，才能使用新数据更新现有数据。

顾名思义，数据管道充当数据科学项目或商业智能仪表板的“管道”。数据可以通过各种各样的地方（API、SQL 和 NoSQL 数据库、文件等）获取，但不幸的是，这些数据通常无法立即使用。在采购过程中，跟踪数据沿袭以记录各种业务和IT应用程序中企业数据之间的关系，例如，数据当前的位置以及数据在环境（例如本地、数据湖或数据仓库）中的存储方式。

数据准备任务通常由数据科学家或数据工程师承担他们负责构建数据以满足业务用例的需求并处理大量数据。数据管道所需的数据处理类型通常通过探索性数据分析和定义的业务需求的组合来确定。一旦数据被适当地过滤、合并和汇总，就可以存储和显示以供使用。组织良好的数据管道为一系列数据项目奠定了基础;这可能包括探索性数据分析、数据可视化和机器学习任务。