MapReduce 是一种编程范式，它允许在 Hadoop 聚类中的数百或数千台服务器之间进行大规模扩展。 作为处理组件，MapReduce 是 Apache Hadoop 的核心。 术语“MapReduce”指的是 Hadoop 程序执行的两个不同的独立任务。 第一个是映射作业，它接受一组数据，并将其转换为另一组数据，其中各个元素分解为元组（键/值对）。

缩减作业以映射的输出作为输入，并将这些数据元组组合为更小的一组元组。 正如名称 MapReduce 的顺序所暗示的那样，缩减作业总是在映射作业之后执行。

MapReduce 编程提供了一些优势，有助于从您的大数据获得宝贵的洞察：