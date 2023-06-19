Hadoop 克服了 Nutch 的可扩展性限制，并基于商用计算机集群，为存储和处理大量结构化、半结构化和非结构化数据提供了一种经济高效的解决方案，而且没有格式要求。

包括 Hadoop 在内的数据湖架构可以为您的大数据分析计划提供灵活的数据管理解决方案。Hadoop 是一个开源项目，并遵循分布式计算模型，因此它可以为大数据软件和存储解决方案提供节省预算的定价。

Hadoop 还可以安装在云服务器上，以便更好地管理大数据所需的计算和存储资源。为了更加方便，Linux 操作系统代理、UNIX 操作系统代理和 Windows 操作系统代理是预先配置的，可以自动启动。Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 等一流云供应商提供了各种解决方案。Cloudera 支持本地和云（包括多个供应商的一个或多个公有云环境选项）中的 Hadoop 工作负载。使用 Hadoop 监控 API来添加、更新、删除和查看集群和集群上的服务，并在 Hadoop 上进行所有其他类型的监控。