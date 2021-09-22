Apache Spark 具有分层的主/辅助体系结构。Spark Driver 是控制集群管理器的主节点，集群管理器负责管理从节点并向应用程序客户端交付数据结果。

根据应用程序代码，Spark Driver 生成 SparkContext，后者与集群管理器（Spark 的独立集群管理器或 Hadoop YARN、Kubernetes 或 Mesos 等其他集群管理器）配合使用，以跨节点分发和监控执行。它还创建弹性分布式数据集 (RDD)，这是 Spark 具有卓越处理速度的关键。

弹性分布式数据集 (RDD)



弹性分布式数据集 (RDD) 是可容错的元素集合，可分布在集群中的多个节点上，并且可以并行处理。RDD 是 Apache Spark 中的基本结构。



Spark 通过以下两种方法加载数据：引用数据源，或使用 SparkContext 并行化方法将现有集合并行化，将数据缓存到 RDD 中进行处理。将数据加载到 RDD 后，Spark 会在内存中对 RDD 执行转换和操作，这是 Spark 速度的关键。Spark 还会将数据存储在内存中，除非系统内存不足或用户决定将数据写入磁盘进行持久保存。

RDD 中的每个数据集都划分为若干逻辑分区，这些分区可以在集群的不同节点上计算。用户可以执行两种类型的 RDD 操作：转换和操作。转换是用于创建新 RDD 的操作。操作用于指示 Apache Spark 应用计算并将结果传递回驱动程序。

Spark 支持 RDD 上的各种操作和转换。这种分发由 Spark 完成，因此用户不必担心计算正确的分布。

有向无环图 (DAG)



与 MapReduce 中的两阶段执行流程相反，Spark 创建有向无环图 (DAG) 来调度任务和整个集群中工作节点的编排。当 Spark 在任务执行流程中操作并转换数据时，DAG 调度程序通过协调集群中的工作节点来提高效率。这种任务跟踪使容错成为可能，因为它将记录的操作重新应用于以前状态的数据。



数据框和数据集



除了 RDD，Spark 还能处理其他两种数据类型：DataFrame 和 DataSet。

DataFrame 是最常见的结构化应用程序编程接口 (API)，表示包含行和列的数据表。尽管 RDD 一直是 Spark 的关键功能，但它现在处于维护模式。由于 Spark 的机器学习库 (MLlib) 广受欢迎，DataFrame 已成为 MLlib 的主要 API（一套可扩展的机器学习算法以及用于功能选择和构建 ML 管道的工具）。使用 MLlib API 时，请务必注意这一点，因为 DataFrame 提供跨不同语言（如 Scala、Java、Python 和 R）的一致性。

DataSet 是 DataFrame 的扩展，它提供类型安全、面向对象的编程接口。默认情况下，DataSet 是强类型 JVM 对象的集合，这与 DataFrame 不同。

Spark SQL 支持从 DataFrame 和 SQL 数据存储（例如 Apache Hive）中查询数据。Spark SQL 查询在以另一种语言运行时会返回 DataFrame 或 DataSet。

Spark Core



Spark Core 是所有并行数据处理的基础，负责处理调度、优化、RDD 和数据抽象。Spark Core 为 Spark 库、Spark SQL、Spark Streaming、MLlib 机器学习库和 GraphX 图形数据处理提供功能基础。Spark Core 和集群管理器在 Spark 集群中分发数据并将其抽象化。这种分发和抽象使得处理大数据变得非常快速且用户友好。



Spark API



Spark 包含各种应用程序编程接口 (API)，旨在将 Spark 的强大功能带给最广泛的受众。Spark SQL 支持以关系方式与 RDD 数据进行交互。Spark 还为 Scala、Java、Python 和 R 提供有据可查的 API。Spark 中的每种语言 API 在处理数据的方式上都有其特定的细微差别。RDD、DataFrame 和 DataSet 在每种语言 API 中均可用。借助适用于各种语言的 API，Spark 使具有开发、数据科学、数据工程和统计背景的更多不同群体可以访问大数据处理。