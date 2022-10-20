HDFS 是一种分布式文件系统，用于处理在商业硬件上运行的大型数据集。 它用于将单个 Apache Hadoop 集群扩展到数百 （甚至数千）个节点。 HDFS 是 Apache Hadoop 的主要组件之一，其他组件包括 MapReduce 和 YARN。 HDFS 不应与 Apache HBase 混淆或被 Apache HBase 取代，Apache HBase 是一个面向列的非关系数据库管理系统，它位于 HDFS 之上，可以通过其内存处理引擎更好地支持实时数据需求。
因为一个 HDFS 实例可能由数千台服务器组成，所以至少有一台服务器出现故障是不可避免的。 HDFS 可检测故障并自动快速恢复。
HDFS 更适用于批处理而不是交互式使用，因此设计中的重点是高数据吞吐率，以适应对数据集的流式访问。
HDFS 适用于数据集大小通常为 GB 到 TB 的应用程序。 HDFS 提供高聚合数据带宽，可以扩展到单个集群中的数百个节点。
为了便于采用，HDFS 设计为可跨多个硬件平台移植，并与各种底层操作系统兼容。
考虑一个文件，其中包括美国每个人的电话号码；姓氏以 A 开头的人的号码可能存储在服务器 1 上，B 存储在服务器 2 上，以此类推。
使用 Hadoop，这个电话簿的片段将存储在集群中，要重建整个电话簿，您的程序需要集群中每个服务器的数据块。
为了确保服务器出现故障时的可用性，缺省情况下，HDFS 会将这些较小的部分复制到另外两台服务器上。 （冗余可以根据每个文件或整个环境增加或减少；例如，开发 Hadoop 集群通常不需要任何数据冗余。） 这种冗余提供了多种好处，最明显的是更高的可用性。
冗余还允许 Hadoop 集群将工作分解成更小的块，并在集群中的所有服务器上运行这些作业，以获得更好的可伸缩性。 最后，您可以实现数据本地性，这在处理大型数据集时至关重要。
IBM 和 Cloudera 合作提供了一个行业领先的企业级 Hadoop 分发版，包括产品和服务的集成生态系统，以支持更快的大规模分析。