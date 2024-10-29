由于随机初始化步骤，K 均值算法具有不确定性。这意味着，即使在相同的数据上执行两次算法，集群分配的结果也可能会有所不同。为了获得最佳的聚类结果，正确选择初始质心和最佳集群数量可以提高 K 均值算法的准确性和速度。

初始化集群质心

每个集群都由一个质心表示，质心是代表集群中心的数据点。K 均值通过最小化集群中数据点及其质心或 K 平均值之间的距离，将相似的数据点分组到集群中。K 均值算法旨在最小化数据点与其分配的集群质心之间的总距离。该算法以迭代方式运行，初始分区选择会对最终的集群结果产生很大影响。

随机初始化可能产生不一致的结果。质心初始化方法可减少这些风险。NUS Computing 的一项研究解释并比较了这些方法，如常用的 K 均值++ 和随机初始化。5

K 均值++

K 均值++ 是一种 K 均值算法，用于优化初始集群质心的选择。由研究人员 Arthur 和 Vassilvitskii 开发的 K 均值++ 改进了最终集群分配的质量。6

使用 K 均值方法进行初始化的第一步是从数据集中选择一个质心。对于每个后续质心，计算每个数据点与其最近的集群中心的距离。根据数据点距离先前选定的最近质心的比例，选择下一个质心。该过程将以迭代方式执行，直到初始化所需数量的集群中心。

这是一篇来自 IBM Developer 的教程，介绍了使用 K 均值++ 方法进行初始化。

选择最佳集群数量

理想情况下，K 均值算法会以迭代方式执行，直到达到最佳集群数量。一旦质心达到收敛点，迭代次数就达到上限。

肘部法

实现最佳集群数量的方法之一是肘部法。肘部法是一种通过图形方法来确定 K 均值聚类算法中最优集群数据的技术。它通过测量每个数据点与其集群中心之间的欧几里得距离，并根据“集群内平方和”(WCSS) 的变化趋于平稳的集群的数量。该值表示每个集群内的总方差，并与集群的数量一起绘制在图表中。7

肘部法的第一步是计算每个集群 (K) 的 WCSS 值。然后，沿 y 轴绘制 WCSS 值，并在 x 轴上绘制集群的数量。随着集群数量的增加，绘图中的点应形成一致的模式。从该模式中，可以生成最佳集群数量的范围。8 在决定集群数量时，还需考虑计算成本。集群数量越多，所需的处理能力越高，尤其是对于大型数据集。

这种方法并不一定是最优的，尤其是在处理高维或形状不规则的数据集时。另一种选择最佳集群数的方法是轮廓分析。9