将聚类看作是试图找到数据中的自然分组，以了解可能存在的类别以及这些类别的定义，是很有帮助的。聚类可以帮助您找到数据点之间的潜在关系，了解不同类别之间有哪些共同的特征或特性。根据所使用的聚类算法，您可以从数据中删除异常值或将其标记为异常值。聚类还有助于异常检测，它可以检测出哪些数据点不在一个聚类中，或仅与一个聚类有微弱关联，因而可能是数据生成过程中的异常点。

聚类还可以通过减少数据维数来降低大型数据集的复杂性。如果您发现类别仅由两个或三个特征定义，您或许可以去除无关特征或使用 PCA 等降维技术。聚类在创建数据集的可视化方面也非常有用，可以查看数据的新特性以及聚类之间的密度和关系。

聚类算法有时被区分为硬聚类和软聚类，前者是指每个数据点只属于一个聚类，并具有二进制值，即要么在某个聚类中，要么不在某个聚类中；后者是指每个数据点被赋予属于每个已识别聚类的概率。没有最好的聚类过程，您需要选择最符合您的需求和您正在处理的数据的方法。