这些处理器通过共享内存进行通信，其计算结果通过算法进行整合。并行计算显著快于其前身串行计算（也称为顺序计算），后者使用单个处理器按顺序解决问题。

计算机最初发明于 20 世纪 40 年代末和 50 年代，当时的软件被编程为按顺序解决问题，这限制了处理速度。为了更快地解决问题，算法必须按照一套指令在 中央处理单元 (CPU) 上构建和执行。只有在运行了一条指令之后，才能解决另一条指令。

从 1950 年代开始，并行计算通过将计算问题分解为更小的类似问题，使计算机能够更快、更高效地运行代码。这些问题被称为并行算法，然后分配到多个处理器上执行。

如今，并行系统已经发展到可以在各种计算机中使用的程度，使得像检查电子邮件或发送短信这样的日常任务比使用串行计算快数百倍。除了为笔记本电脑和智能手机等个人设备提供动力外，并行系统还为最先进的超级计算机以及人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等尖端技术提供动力。