发布日期：2024 年 3 月 21 日
作者：Jacob Murel 博士、Eda Kavlakoglu
协同过滤是一种推荐系统。它根据相似行为对用户进行分组，并根据群组特征推荐新物品。
协同过滤是一种信息检索方法，它根据具有相似偏好和行为的其他用户与该物品的交互方式来向用户推荐该物品。换句话说，协同过滤算法根据行为对用户进行分组，并使用一般群组特征向目标用户推荐物品。协同推荐系统的运作原则是行为相似的用户具有相似的兴趣和品味。1
协同过滤是两种主要推荐系统类型之一，另一种是基于内容的推荐系统。后一种方法使用物品特性来推荐与特定用户过去与之积极交互的物品类似的物品。2协同过滤侧重于根据用户相似性来推荐物品，而基于内容的过滤则仅根据物品配置文件的特征来推荐物品。基于内容的过滤针对某个特定用户的偏好进行推荐，而不是像协同过滤那样针对某个群体或类型进行推荐。
近年来，从亚马逊等电子商务、社交媒体到流媒体服务，这两种方法在现实世界中得到了广泛应用。协作式系统和基于内容的系统共同构成了混合推荐系统。事实上，早在 2009 年，Netflix 就在其 Netflix 有奖竞赛中采用了混合推荐系统。
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协同过滤使用矩阵来为其系统中的每个商品映射用户行为。然后，系统会从此矩阵中提取值以绘制为向量空间中的数据点。接着，各种指标会测量各点之间的距离，以此来计算“用户-用户”和“商品-商品”的相似性。
在协同过滤的标准设置中，我们有一组n 个 用户和一组x 个 物品。每个用户对每个物品的个人偏好都会显示在用户-物品矩阵（有时称为“用户评分矩阵”）中。在这里，用户以行表示，物品以列表示。在 R ij 矩阵中，给定的值表示用户 u 对物品 i 的行为。这些值可能是用户提供的连续数字（例如评分），也可能是二进制值（表示给定用户是查看还是购买了该物品）。以下是某书店网站的用户时间矩阵示例：
该矩阵显示用户对现有不同书籍的评分。协同过滤算法比较用户对每本书的评分。通过根据这些评分识别类似的用户或商品，它可以预测目标用户未见过的书籍的评分（在矩阵中以空值表示），并据此向目标用户推荐（或不推荐）这些书籍。
此处使用的示例矩阵是完整的，因为它仅限于四个用户和四个商品。但是，在实际场景中，已知用户对商品的偏好往往有限，这使得用户-商品矩阵比较稀疏。3
协同推荐算法如何确定不同用户之间的相似性？如上所述，向量空间中的邻近性是一种主要方法。但是，用于确定邻近性的特定指标可能会有所不同。余弦相似度和 Pearson 相关系数就是两个此类指标。
余弦相似度表示两个向量之间角度的测量值。比较向量包含给定用户或商品的评分子集。余弦相似度分数可以是介于 -1 到 1 之间的任何值。余弦分数越高，两个商品就越相似。一些资料推荐在高维特征空间中使用这个指标。在协同过滤中，向量点直接从用户-商品矩阵中提取。余弦相似度由以下公式表示，其中 x 和 y 表示向量空间中的两个向量：4
PCC 通过计算两个用户或商品各自评分之间的相关性，帮助衡量商品或用户之间的相似度。PCC 介于 -1 到 1 之间，表示负相关和完全相同的相关性。与余弦相似度不同，PCC 使用给定用户或商品的所有评分。例如，如果计算两个用户之间的 PCC，我们使用以下公式，其中 a 和 b 是不同的用户，rai 和 rbi 是该用户对商品 i 的评分：5
协同过滤系统主要有两种：一种基于内存，一种基于模型。
基于内存的推荐系统或基于邻居的系统是 k 最近邻分类器 的扩展，因为它们试图根据相似用户或一组物品来预测目标用户对给定物品的行为。基于内存的系统可以分为两个子类型：
有时，文献会将基于内存的方法描述为基于实例的学习方法。这指的是基于用户和物品的过滤如何针对特定的用户-物品交互实例做出预测，例如目标用户对未看过的电影的评分。
相比之下，基于模型的方法则会创建数据的预测性机器学习模型。该模型使用用户-物品矩阵中的当前值作为训练数据集，并使用结果模型对缺失值进行预测。因此，基于模型的方法使用数据科学技术和机器学习算法（例如决策树、贝叶斯分类器和神经网络）向用户推荐物品。8
矩阵分解是一种被广泛讨论的协同过滤方法，且通常被归类为一种潜在因子模型。作为一种潜在因子模型，矩阵分解功能会假设“用户-用户”或“商品-商品”相似性可通过选定数量的特征来确定。例如，可仅使用书籍类型和用户年龄或性别来预测用户的书籍评分。因此，此低维表示旨在通过根据从用户反馈数据中提取的某些选定特征来描述商品和用户的特征，从而解释书籍评分。9由于它减少了给定矢量空间的特征数，因此矩阵分解也可用作一种降维方法。10
与基于内容的系统相比，协同过滤能更有效地为用户提供新颖的推荐。基于协作的方法是从与目标用户有共同兴趣的用户池中获取推荐。例如，如果一个用户组喜欢与目标用户相同的一组商品，但也喜欢目标用户不知道的另一个商品，因为它与前一组商品没有共同特征，那么协同过滤系统就会向用户推荐这个新商品。协作过滤可以推荐目标用户可能未曾考虑过但仍然吸引其用户类型的商品。11
冷启动问题可能是协同过滤系统最常被人提及的一项缺点。当新用户（甚至还可能是新商品）进入系统时，便会出现此问题。由于该用户缺少商品交互历史记录，系统便无法评估新用户与现有用户的相似性或关联性。相比之下，基于内容的系统则更擅长处理新商品，虽然此类系统在为新用户提供推荐方面也存在困难。12
数据稀疏是困扰协作推荐系统的另一主要问题。如前所述，推荐系统通常缺少有关系统中大多数商品的用户偏好的数据。因此，系统的大部分特征空间均为空，而此情况便被称为“数据稀疏”。随着数据稀疏的加剧，各矢量点会变得差异很大，因而预测模型在识别解释模式方面会变得不太有效。13这是矩阵分解以及相关的潜在因子方法（如奇异值分解）在协同过滤中广为使用的一大原因，因为它可通过减少特征数来缓解数据稀疏问题。为解决此问题而实施的其他方法还可能涉及用户需自行评估并提供有关个人兴趣的信息；而随后，系统可使用这些信息来过滤推荐内容。
1 “Collaborative Filtering”，《Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining》，Springer，2017 年。Mohamed Sarwat 和 Mohamed Mokbel，“Collaborative Filtering”，《Encyclopedia of Database Systems》，Springer，2018 年。
2 Prem Melville and Vikas Sindhwani，“Recommender Systems”，《Encyclopedia of Machine learning and Data Mining》，Springer，2017 年。
3 YUE SHI、MARTHA LARSON 和 ALAN HANJALIC，“Collaborative Filtering beyond the User-Item Matrix: A Survey of the State of the Art and Future Challenges”，ACM Computing Surveys，第 47 卷，第 1 期，2014 年，https://dl.acm.org/doi/10.1145/2556270。Kim Falk，《Practical Recommender Systems》，Manning Publications，2019 年。
4 Elsa Negre，《Information and Recommender Systems》，第 4 卷，Wiley-ISTE，2015 年。Sachi Nandan Mohanty、Jyotir Moy Chatterjee、Sarika Jain、Ahmed A. Elngar 和 Priya Gupta，《Recommender System with Machine Learning and Artificial Intelligence》，Wiley-Scrivener，2020 年。
5 Kim Falk，《Practical Recommender Systems》，Manning Publications，2019 年。J. Ben Schafer、Dan Frankowski、Jon Herlocker 和 Shilad Sen，“Collaborative Filtering Recommender Systems”，《The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization》，Springer，2007 年。
6 Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。Prem Melville 和 Vikas Sindhwani，“Recommender Systems”，《Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining》，Springer，2017 年。
7 Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。Kim Falk，《Practical Recommender Systems》，Manning Publications，2019 年。
8 Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。
9 Prem Melville 和 Vikas Sindhwani，“Recommender Systems”，《Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining》，Springer，2017 年。Yehuda Koren、Steffen Rendle 和 Robert Bell，“Advances in Collaborative Filtering”，《Recommender Systems Handbook》，第 3 版，Springer，2022 年。
10 Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。
11 Sachi Nandan Mohanty、Jyotir Moy Chatterjee、Sarika Jain、Ahmed A. Elngar 和 Priya Gupta，《Recommender System with Machine Learning and Artificial Intelligence》，Wiley-Scrivener，2020 年。Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。
12 Charu Aggarwal，《Recommender Systems: The Textbook》，Springer，2016 年。Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，《Deep Learning》，MIT Press，2016 年。
13 Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，《Deep Learning》，MIT Press，2016 年。
14 Guy Shani、David Heckerman、Ronen I. Brafman，“基于 MDP 的推荐系统”，《机器学习研究杂志》，第 6 期，第 43 号，2005 年，第 1265−1295 页，https://www.jmlr.org/papers/v6/shani05a.html（ibm.com 外部链接）。Yuanguo Lin、Yong Liu、Fan Lin、Lixin Zou、Pengcheng Wu、Wenhua Zeng、Huanhuan Chen 和 Chunyan Miao，“针对推荐系统的强化学习的调查”，《IEEE 神经网络与学习系统汇刊》，2023 年，https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10144689（ibm.com 外部链接）。M. Mehdi Afsar、Trafford Crump 和 Behrouz Far，《基于强化学习的推荐系统：一项调查》，ACM 计算调查，第 55 期，第 7 号，2023 年，https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3543846（ibm.com 外部链接）。
15 Xinshi Chen、Shuang Li、Hui Li、Shaohua Jiang、Yuan Qi、Le Song，“Generative Adversarial User Model for Reinforcement Learning Based Recommendation System”，《Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning》，PMLR，第 97 期，2019 年，第 1052-1061 页，http://proceedings.mlr.press/v97/chen19f.html（ibm.com 外部链接）。Liwei Huang、Mingsheng Fu、Fan Li、Hong Qu、Yangjun Liu 和 Wenyu Chen，“A deep reinforcement learning based long-term recommender system”，Knowledge-Based Systems，第 213 卷，2021 年，https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950705120308352（ibm.com 外部链接）。