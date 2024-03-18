有时，文献会将基于内存的方法描述为基于实例的学习方法。这指的是基于用户和物品的过滤如何针对特定的用户-物品交互实例做出预测，例如目标用户对未看过的电影的评分。

相比之下，基于模型的方法则会创建数据的预测性机器学习模型。该模型使用用户-物品矩阵中的当前值作为训练数据集，并使用结果模型对缺失值进行预测。因此，基于模型的方法使用数据科学技术和机器学习算法（例如决策树、贝叶斯分类器和神经网络）向用户推荐物品。8

矩阵分解是一种被广泛讨论的协同过滤方法，且通常被归类为一种潜在因子模型。作为一种潜在因子模型，矩阵分解功能会假设“用户-用户”或“商品-商品”相似性可通过选定数量的特征来确定。例如，可仅使用书籍类型和用户年龄或性别来预测用户的书籍评分。因此，此低维表示旨在通过根据从用户反馈数据中提取的某些选定特征来描述商品和用户的特征，从而解释书籍评分。9由于它减少了给定矢量空间的特征数，因此矩阵分解也可用作一种降维方法。10