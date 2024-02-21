在机器学习中使用聚类的方法多种多样，从对数据集的初步探索到监控正在进行的流程，不一而足。您可以将其用于新数据集的探索性数据分析，以了解潜在趋势、模式和异常值。或者，您可能有一个较大的数据集，需要将其拆分为多个数据集，或使用降维技术将其缩小。在这种情况下，聚类可以作为预处理的一个步骤。

聚类的例子可以包括音乐流派、不同的用户群、市场细分的关键部分、服务器聚类上的网络流量类型、社交网络中的好友群组或许多其他种类的类别。聚类过程可以仅使用数据的一个特征，也可以使用数据中存在的所有特征。

将聚类看作是试图找到数据中的自然分组非常有用，可以了解可能存在的类别以及这些类别的定义。聚类可以帮助您找到数据点之间的潜在关系，了解不同类别之间有哪些共同的特征或特性。根据所使用的聚类算法，您可以从数据中删除异常值或将其标记为异常值。聚类还有助于异常检测，它可以检测出哪些数据点不在一个聚类中，或仅与一个聚类有微弱关联，因而可能是数据生成过程中的异常点。

聚类还可以通过减少数据维数来降低大型数据集的复杂性。如果您发现类别仅由两个或三个特征定义，您或许可以去除无关特征或使用 PCA 等降维技术。聚类在创建数据集的可视化方面也非常有用，可以查看数据的新特性以及聚类之间的密度和关系。

聚类算法有时会区分为硬聚类和软聚类，前者是指每个数据点只属于一个聚类，并具有二进制值，即要么在某个聚类中，要么不在某个聚类中；后者是指每个数据点被赋予属于每个已识别聚类的概率。没有最好的聚类过程，您需要选择最符合您的需求和您正在处理的数据的方法。