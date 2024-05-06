有两种主要类型的摘要：提取式和抽象式。

提取式摘要从原始文本文档中提取未经修改的句子。提取算法之间的一个主要区别在于它们如何评估句子重要性同时减少主题冗余。句子评分的差异决定了要提取的句子和要保留的句子。

抽象摘要使用原始文本文件中没有的句子生成原始摘要。这种生成需要 Neural Networks 和 大型语言模型 (LLM) 来生成具有语义意义的文本序列。

正如人们可能猜到的那样，抽象文本摘要的计算成本高于抽取式，需要对人工智能和生成系统有更专业的理解。当然，提取式文本摘要也可以利用 Neural Networks 转换器（例如 GPT、BERT 和 BART）来创建摘要。然而，提取方法不需要 Neural Networks。2