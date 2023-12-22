虽然使用词袋方法的概率分类器被证明非常有效，但词袋方法也有一些缺点。

单词相关性。Bag of Words 会假设文档或语料库中的各个单词彼此独立。Election 更有可能出现在涉及 president 而非 poet 的共同语境中。在测量单个词频时，Bag of Words 不考虑各单词之间使用情况的相关性。由于 Bag of Words 会将文档中的每个单词作为 Bag of Words 模型的一个特征来提取，且词频为该特征的权重，因此两个或多个相关单词理论上可在使用该模型的统计分类器中诱发 多重共线性 。然而，尽管存在这些潜在缺点，Naïve Bayes 的简化假设已被证明可生成稳健的模型。5

复合词。词相关性扩展到复合短语的词袋表示，其中两个或多个词语作为一个语义单元。例如，一个简单的词袋模型可以将 Mr. Darcy 表示为两个唯一且不相关的单词，即使它们协同工作。这种词袋表示无法反映多词概念的语义和句法性质。

多义词。很多单词具有多重且明显不同的含义。例如，bat 可指代运动器械或动物，而这些含义通常会出现在截然不同的语境中。同样，单词可根据其重音在口语中的发音位置来改变含义，例如 CON-tent 与 con-TENT。由于词袋在对单词进行建模时不考虑语境和含义，因此它会将所有这些不同的含义收归于一个单词之下，从而省略有关文本主题的潜在重要信息（以及潜在的分类）。

稀疏性。在 Bag of Words 模型中，每个单词都是模型的一个特征或维度，每个所谓的文档都是一个矢量。由于文档不会使用生成的模型词汇表中的每个单词，因此给定矢量的许多特征值可能为零。当矢量的大多数值为零时，该模型是稀疏模型（如果将矢量表示为矩阵，则称为稀疏矩阵）。模型稀疏性导致高维数，进而导致训练数据过拟合。6