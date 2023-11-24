Lovins 词干处理法是首个向大众公开的词干处理算法。从本质上讲，它的功能就是一个参数化程度很高的查找和替换函数。它可将每个输入标记与常见后缀列表进行比较，而每个后缀均以 29 条规则之一作为条件。如果在标记中发现该列表的后缀之一，并且删除后缀并不违反任何关联后缀的条件，此算法则会从标记中删除该后缀。然后，词干提取后的标记会通过另一组规则来运行，从而纠正词干词根中常见的畸形问题；例如，双字母（比如，hopping 变为 hopp 再变为 hop）。6

此代码使用 Python 词干提取库，7对标记化莎士比亚语录进行词干提取：

from stemming.lovins import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]

代码输出：

词干提取后：['Lov', 'look', 'not', 'with', 'th', 'ey', 'but', 'with', 'th', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']

输出中显示了 Lovins 词干处理法如何正确地将变位和时态转换为基本形式（例如，painted 变为 paint），同时消除复数形式（例如，eyes 变为 eye）。但是，Lovins 词干提取算法也会返回很多格式有误的词干，例如 lov、th 和 ey。出现这些格式错误的词根词是因为删除了过多字符。在机器学习中，此类错误往往有助于揭示潜在的流程。

与 Lovins 词干提取器的后缀列表进行比较时，同时适合 love 和 the 的最长后缀是单字符 -e。该后缀的唯一附加条件是“词干无限制”，也就是说，无论剩余词干的长度如何，词干提取器都可以去掉 -e。遗憾的是，词干 lov 或 th 均不包含 Lovins 算法用于识别格式错误单词的任何特征，例如双字母或不规则复数。8

当此类格式错误的词干从算法中逃逸时，Lovins 词干处理法可将语义上不相关的单词简化为同一词干；例如，将 the、these 和 this 均简化为 th。当然，这三个单词均为指示词，因此它们具有相同的语法功能。但其他指示词（例如 that 和 those）却未简化为 th。这意味着 Lovins 词干处理法生成的词干无法正确代表词组。