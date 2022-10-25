理解业务语言的 AI



自然语言处理 (NLP) 是人工智能和计算机科学的一个子领域，专注于数据的标记化，即将人类语言分解为其基本组成部分。NLP 通过将计算语言学与统计机器学习技术和深度学习模型相结合，让计算机能够处理文本或语音数据形式的人类语言。词形还原和部分语音标记有助于深入理解语言，包括语境、说话者或作者的意图和情感。

IBM Watson® 让非数据科学家员工也能够访问复杂的 NLP 技术。我们的产品专为非技术用户打造，可帮助您的企业轻松精简业务运营，提高员工生产力，简化任务关键型业务流程。