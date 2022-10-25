自然语言处理 (NLP) 是人工智能和计算机科学的一个子领域，专注于数据的标记化，即将人类语言分解为其基本组成部分。NLP 通过将计算语言学与统计机器学习技术和深度学习模型相结合，让计算机能够处理文本或语音数据形式的人类语言。词形还原和部分语音标记有助于深入理解语言，包括语境、说话者或作者的意图和情感。
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信息收集任务耗时减少 50%。¹
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一家保险公司使用自然语言模型将文本数据分析的工作量减少了 90%。³
律师事务所的生产力提高了 4 倍，收入增长了 30％。⁴
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¹ IBM Watson 自然语言处理 (NLP) 解决方案的 Total Economic Impact™（总体经济影响）, (PDF, 1 MB) (Forrester: 2021), 2.
² Preserving institutional wisdom, ibm.com, 2021.
³ Junko Kato, ibm.com, 2021.
⁴ Karla Capela Morais, ibm.com, 2021.